टॉप 5 खबरों में पढ़िए FSSAI के आरोपों पर Bisleri ने क्या सफाई दी? पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील के बाद गोल्ड कितना सस्ता हुआ? Asia Power Index में भारत ने जापान और रूस को कैसे पीछे छोड़ा? साथ ही जानिए नेपाल के लिए पीएम मोदी के बड़े ऐलान और 50 करोड़ भारतीयों के गरीबी से बाहर निकलने की पूरी कहानी।