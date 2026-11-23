दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संकेत दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर पूरे एनसीआर में संभव नहीं है, तो कम से कम दिल्ली में केवल BS-6 मानक वाली गाड़ियों को ही चलने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है। दूसरी ओर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-6 गाड़ियों के प्रवेश पर 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक पहले से ही प्रतिबंध लागू है।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने वायु गुणवत्ता में सुधार पर संतोष जताया।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि इस बार सर्दियां अपेक्षाकृत कम प्रदूषित रही हैं और नवंबर का महीना भी अब तक ठीकठाक गुजरा है।

हालांकि, अदालत ने दिल्ली के आसपास की कुछ राज्य सरकारों के रवैये पर नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर राज्य सरकारों को सक्रिय कदम उठाने चाहिए, लेकिन कुछ सरकारें अभी भी निष्क्रिय रवैया अपना रही हैं।

क्या दिल्ली में सिर्फ BS-6 गाड़ियां चलेंगी?

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर सख्ती की जरूरत बताई।

उन्होंने BS-4 गाड़ियों के मालिकों को PUC सर्टिफिकेट और ईंधन मिलने से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा की।

पीठ ने संकेत दिया कि अगर पूरे एनसीआर में एक जैसे नियम लागू करना संभव नहीं होता, तो कम से कम दिल्ली में सिर्फ BS-6 गाड़ियों को चलने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है।

फिलहाल यह अदालत की टिप्पणी है, अंतिम फैसला नहीं। इसलिए इसे दिल्ली में सभी BS-4 गाड़ियों पर तत्काल प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

1 नवंबर से 31 जनवरी तक किन गाड़ियों पर रोक?

दिल्ली के विंटर एक्शन प्लान और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-6 गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू है।

इसका असर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों से दिल्ली आने वाले वाहन चालकों पर पड़ सकता है।

मौजूदा व्यवस्था के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले BS-6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को वैध PUC के साथ दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है।

हालांकि, नवंबर 2026 की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीआर से आने वाले वकीलों और कोर्ट कर्मचारियों को कार्यदिवसों में गैर-BS-6 गाड़ियों से दिल्ली आने की अस्थायी छूट दी थी।

दिल्ली में रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियों का क्या होगा?

अभी लागू प्रवेश प्रतिबंध और सुप्रीम कोर्ट की नई टिप्पणी में अंतर समझना जरूरी है।

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मौजूदा प्रतिबंध मुख्य रूप से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-6 गाड़ियों के प्रवेश से संबंधित है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भविष्य में दिल्ली के भीतर चलने वाली सभी गाड़ियों पर सख्त उत्सर्जन मानक लागू करने की संभावना से जुड़ी है।

अगर आगे चलकर ऐसा कोई आदेश जारी होता है, तो उसका असर दिल्ली में पंजीकृत पुरानी गाड़ियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम निर्देश नहीं आया है।

दिल्ली समेत पांच राज्यों से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और चार पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

अदालत भारी कमर्शियल गाड़ियों पर दीर्घकालिक प्रतिबंध लगाने और इससे माल की सप्लाई पर पड़ने वाले संभावित असर जैसे मुद्दों पर भी विचार कर रही है।

गाड़ी मालिकों के लिए जरूरी बात यह है कि 31 जनवरी 2027 तक लागू मौजूदा प्रवेश नियमों का पालन करें। दिल्ली में सभी गैर-BS-6 गाड़ियों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार करना होगा।