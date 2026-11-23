एशिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। आर्थिक तरक्की के साथ-साथ दुनिया के बड़े देशों के बीच भारत की पकड़ भी मजबूत हो रही है। अब एक नई रिपोर्ट में भारत की बढ़ती ताकत की तस्वीर सामने आई है। इसमें अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों के साथ भारत की स्थिति भी बताई गई है। आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन सा देश किस नंबर पर है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं।

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एशिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बना भारत

लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर बरकरार है। भारत को 40.5 स्कोर मिला है। इस लिस्ट में अमेरिका 78.9 स्कोर के साथ पहले और चीन 73.6 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत का स्कोर पहले 40 था, जो अब बढ़कर 40.5 हो गया है।

जापान और रूस से कितना आगे है भारत?

एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान और रूस को पीछे छोड़ दिया है। जापान चौथे और रूस पांचवें स्थान पर है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया छठे, दक्षिण कोरिया सातवें और सिंगापुर आठवें नंबर पर है। इंडोनेशिया नौवें और मलेशिया दसवें स्थान पर है।

पाकिस्तान और पड़ोसी देशों का क्या हाल?

इस लिस्ट में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। पाकिस्तान को 15 स्कोर मिला है और वह 16वें स्थान पर है। वहीं, उत्तर कोरिया 17वें, बांग्लादेश 20वें और नेपाल 25वें नंबर पर है। यानी एशिया में ताकत के मामले में भारत की स्थिति अपने कई पड़ोसी देशों से बेहतर है।

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कौन आगे?

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो अमेरिका पहले, चीन दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। वहीं, जापान की आर्थिक रफ्तार धीमी बनी हुई है। इसी वजह से आने वाले समय में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग बदल सकती है।

2027 में जापान को पीछे छोड़ सकता है भारत

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अनुमान जताया है कि भारत 2027 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ऐसा होने पर ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। इससे दुनिया के बड़े आर्थिक फैसलों में भारत का महत्व भी बढ़ सकता है।

आम लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं?

किसी देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होने से वहां विदेशी निवेश और व्यापार के मौके बढ़ सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर नागरिक की कमाई भी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। देश की कुल अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय अलग-अलग चीजें हैं। इसलिए बड़ी आर्थिक रैंकिंग को सीधे आम लोगों की कमाई या बेहतर जीवन स्तर से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।