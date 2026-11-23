Ramayana Box Office Collection Day 18: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। तीसरे हफ्ते में भी फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि भारत के साथ विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब फिल्म की कमाई बढ़ाने के लिए मेकर्स कई नए देशों में इसे रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है और आगे किन देशों में रिलीज होने वाली है।

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18वें दिन कितनी हुई कमाई?

डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने रविवार, 22 नवंबर को यानी रिलीज के 18वें दिन भारत में ₹35.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। Sacnilk के मुताबिक, इस दिन फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन ₹42.50 करोड़ रहा। देशभर में फिल्म के 16,277 शो चले और कुल ऑक्यूपेंसी 37.9% दर्ज की गई।

दुनियाभर में ₹1693 करोड़ के पार पहुंची फिल्म

फिल्म ने 18 दिनों में भारत में ₹942.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, जबकि भारत का ग्रॉस कलेक्शन ₹1,126.50 करोड़ पहुंच गया है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म की कुल कमाई ₹1,693.50 करोड़ हो चुकी है। अब फिल्म भारत में ₹1,000 करोड़ के नेट कलेक्शन के करीब पहुंच रही है।

तीसरे वीकेंड पर फिर बढ़ी कमाई

तीसरे हफ्ते के वीकेंड पर फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया। 16वें दिन फिल्म ने ₹15.75 करोड़ कमाए। इसके बाद 17वें दिन कमाई 75.6% बढ़कर ₹27.65 करोड़ हो गई। वहीं, 18वें दिन इसमें 28.8% की बढ़ोतरी हुई और कलेक्शन ₹35.60 करोड़ पहुंच गया। Sacnilk के मुताबिक, 3D और प्रीमियम फॉर्मेट में फिल्म की डिमांड बनी हुई है, हालांकि पहले हफ्ते के मुकाबले अब रोजाना दर्शकों की संख्या कम हुई है।

किस भाषा में हुई कितनी कमाई?

फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई हिंदी भाषा से हुई है। 18 दिनों में हिंदी वर्जन ने ₹715.78 करोड़ कमाए। इसके बाद कन्नड़ में ₹75.30 करोड़, तेलुगु में ₹56.60 करोड़, मलयालम में ₹48.45 करोड़ और तमिल में ₹46.65 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ।

सिर्फ 18वें दिन हिंदी से ₹26.25 करोड़, मलयालम से ₹3.40 करोड़, कन्नड़ से ₹2.50 करोड़, तमिल से ₹2.40 करोड़ और तेलुगु से ₹1.05 करोड़ की कमाई हुई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

विदेशों से आए ₹567 करोड़

विदेशों में भी फिल्म अच्छा कारोबार कर रही है। Sacnilk के मुताबिक, ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन ₹567 करोड़ रहा है। यह आंकड़ा 17वें दिन तक अपडेट हुआ था, जब फिल्म ने विदेशों में ₹20 करोड़ की कमाई की थी।

अब इन देशों में रिलीज होगी रामायण

फिल्म को 26 नवंबर को अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चेकिया और सेंट्रल अमेरिका में रिलीज करने की तैयारी है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन Sony Pictures संभाल रही है।

इसके अलावा मेकर्स 2027 की पहली तिमाही में चीन, रूस, जापान और साउथ कोरिया में भी फिल्म रिलीज करना चाहते हैं। हालांकि, इन देशों में फिल्म की कमाई स्क्रीन की उपलब्धता, भाषा, सेंसर की मंजूरी और दर्शकों के रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी।