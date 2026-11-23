नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बीमारी या मैटरनिटी के दौरान मिलने वाली आर्थिक मदद काफी जरूरी होती है। ऐसे समय में इलाज और घर के खर्च के साथ कमाई की चिंता भी रहती है। लेकिन सरकारी सुविधाओं का फायदा लेने के लिए कई बार कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। अब ESIC ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। आइए जानते हैं कि इन नियमों से किसे फायदा मिलेगा, पैसा कैसे आएगा और किन शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।

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4 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगी राहत

Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) ने नए नियम नोटिफाई किए हैं। इससे देश के करीब 4 करोड़ इंश्योर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब योग्य कर्मचारियों को बीमारी और मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अलग से क्लेम फॉर्म नहीं भरना होगा। जरूरी जानकारी पहले से सिस्टम में मौजूद होने पर ESIC खुद क्लेम प्रोसेस करेगा और पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में भेजेगा।

22 नवंबर को जारी हुए नए नियम

ESIC ने 22 नवंबर को नए नियम नोटिफाई किए। ये नियम Social Security Code, 2020 के तहत लागू किए गए हैं और 1950 से चले आ रहे पुराने नियमों की जगह लेंगे। अब Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए भुगतान होगा। इससे कर्मचारियों को बार-बार ESIC ऑफिस जाने और आवेदन जमा करने की जरूरत कम होगी।

पैसा पाने के लिए पूरी करनी होंगी 3 शर्तें

ऑटोमैटिक क्लेम के लिए तीन शर्तें जरूरी हैं। पहली, मेडिकल सर्टिफिकेट ESIC के ऑनलाइन सिस्टम से जारी हुआ हो। दूसरी, कंपनी ने एम्प्लॉयर पोर्टल पर हर महीने का जरूरी Form 8B जमा किया हो। तीसरी, कर्मचारी का बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हो और ESIC इंश्योरेंस नंबर भी आधार से लिंक हो। तीनों शर्तें पूरी होने पर ESIC खुद क्लेम प्रोसेस कर सकेगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

किन सुविधाओं का मिलेगा फायदा?

नए नियमों में बीमारी, मैटरनिटी और नौकरी के दौरान चोट लगने से जुड़े कैश बेनिफिट शामिल हैं। मैटरनिटी के लिए तय कॉन्ट्रिब्यूशन शर्तें पूरी होने पर 26 हफ्ते का बेनिफिट मिलता है। मेडिकल सलाह पर इसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि बिना फॉर्म वाला ऑटोमैटिक सिस्टम पूरी डिजिटल जानकारी होने पर बीमारी और मैटरनिटी क्लेम के लिए है।

किन कर्मचारियों पर लागू होंगे नियम?

Social Security Code के तहत 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए ESIC कवरेज जरूरी है। आमतौर पर ₹21,000 तक मासिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह लिमिट ₹25,000 है।

कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?

इस बदलाव से क्लेम में देरी और कागजी कार्रवाई कम होने की उम्मीद है। बीमारी, प्रेग्नेंसी या चोट से उबरने के दौरान कर्मचारियों को समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी। साथ ही बार-बार फॉलोअप करने और बिचौलियों पर निर्भर रहने की जरूरत भी घट सकती है।