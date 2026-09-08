"Thar है कहीं भी चढ़ा देंगे"... मां की मौजूदगी में ड्राइवर की हरकत पर भड़के लोग

उत्तर प्रदेश के एक Thar मालिक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अपनी SUV को फुटपाथ पर चढ़ाकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस दौरान उसकी मां भी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थीं।

advertisement

वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट 'Saffron Charges' ने शेयर किया है। पोस्ट में दावा किया गया कि घटना उत्तर प्रदेश की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर भारी ट्रैफिक लगा हुआ है और वाहन आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं।

लेकिन Thar ड्राइवर ने जाम में रुकने के बजाय अपनी SUV को सड़क किनारे बने ऊंचे फुटपाथ पर चढ़ा दिया और उसी रास्ते से आगे निकलने लगा।

This Thar owner was driving on the road with his mother, who was also sitting inside the car. When he encountered traffic and vehicles were stopped ahead, he drove his Thar up onto the raised pavement beside the road just to get ahead of the traffic.



He then said that this is… pic.twitter.com/IyHdoCY1Ea — Saffron Chargers (@SaffronChargers) September 8, 2026

फुटपाथ पर गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर ने कैमरा अपनी मां की ओर घुमाया और कहा, "Thar होने का यही फायदा है, आप इसे कहीं भी चढ़ा सकते हैं।"

वीडियो में उसकी मां मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। कुछ समय बाद ड्राइवर ट्रैफिक पार करके वापस सड़क पर आ जाता है।

इस दौरान एक बाइक सवार उसकी गाड़ी के आगे दिखाई देता है। ड्राइवर उसे आगे बढ़ने का इशारा करता है, जिसके बाद बाइक सवार वहां से हट जाता है।

इसके बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर बहस शुरू हो गई। कई यूजर्स ने ड्राइवर के व्यवहार की आलोचना की और कहा कि किसी भी वाहन की क्षमता का मतलब यह नहीं है कि उसे सड़क नियमों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए।

एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को SUV खरीदने से पहले सड़क पर जिम्मेदारी से चलने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।

वहीं, दूसरे यूजर्स ने कहा कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं। वहां गाड़ी चलाना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।

कुछ लोगों ने ड्राइवर की मां के रिएक्शन पर भी सवाल उठाए। यूजर्स का कहना था कि परिवार के सामने ऐसी ड्राइविंग को बढ़ावा देने के बजाय सड़क नियमों का पालन करना चाहिए।

Thar जैसी SUV को मुश्किल रास्तों और ऑफ-रोड परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वाहन की क्षमता का इस्तेमाल सार्वजनिक सड़कों पर नियम तोड़ने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

advertisement

यह वीडियो एक बार फिर सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग अनुशासन और सार्वजनिक जगहों के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर बहस छेड़ रहा है।