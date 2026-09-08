रोबोट ही करने लगे AI का विरोध! पोलैंड में सड़कों पर उतरे मशीनें, मांगे इंसानों के लिए कड़े नियम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर दुनिया भर में बहस तेज हो गई है। जहां एक तरफ AI को भविष्य की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके असर को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। अब इस बहस में एक ऐसा मोड़ आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। पोलैंड में इंसानों ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने AI और ऑटोमेशन के बढ़ते खतरे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

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पोलैंड की राजधानी वारसॉ में डिजिटल मामलों के मंत्रालय के बाहर करीब 30 रोबोट्स सड़क पर उतरे। इस अनोखे प्रदर्शन में ह्यूमनॉइड रोबोट और रोबोट डॉग शामिल थे। रोबोट्स हाथों में झंडे और साइन बोर्ड लिए नजर आए। कुछ रोबोट लाउडस्पीकर के जरिए इंसानी नौकरियों की सुरक्षा और AI के लिए सख्त नियमों की मांग करते दिखे।

प्रदर्शन के दौरान रोबोट्स की ओर से "वर्कप्लेस की रक्षा करें", "नियमों का समय आ गया है" और "इंतजार न करें, रेगुलेट करें" जैसे संदेश दिए गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में रोबोट्स को मार्च करते, झंडे पकड़ते और विरोध के संदेश दिखाते देखा गया।

इस प्रदर्शन का आयोजन 'डेमोक्रेटिज्म' नाम की एक पहल ने किया था। आयोजकों का कहना है कि इसका मकसद लोगों का ध्यान इस ओर खींचना था कि AI और रोबोटिक्स अब केवल भविष्य की तकनीक नहीं रह गए हैं, बल्कि इनका असर आज के रोजगार बाजार पर भी पड़ रहा है।

प्रदर्शन में Agibot A3 जैसे AI-पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट के अलावा कई अन्य मशीनें शामिल थीं। इनमें दो पैरों पर चलने वाले रोबोट और कुत्ते जैसे चार पैरों वाले रोबोट भी थे। आयोजकों ने कहा कि रोबोट्स को प्रदर्शन में शामिल करने का मकसद लोगों को यह दिखाना था कि मशीनें कितनी तेजी से सक्षम हो रही हैं और आने वाले समय में इनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इस प्रदर्शन के आयोजक ग्रेज़गोर्ज़ कुलिस ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि AI और ह्यूमनॉइड रोबोट आने वाले समय में इंसानों के कई कामों की जगह ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अभी से इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में रोजगार और श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

उन्होंने सरकारों से ऐसे नियम और कानून बनाने की मांग की, जो AI के विकास के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा कर सकें।

यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है जब यूरोपीय संघ AI को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू कर रहा है। EU AI Act के तहत जोखिम वाले AI सिस्टम के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि AI तकनीक का इस्तेमाल सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से हो।

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पोलैंड ने भी AI की निगरानी के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार किया है। इसके तहत AI सिस्टम की निगरानी और संभावित खतरों से निपटने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है।

रोबोट्स का यह विरोध प्रदर्शन भले ही अनोखा लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे संदेश काफी गंभीर है। AI की तेज रफ्तार ने अब रोजगार, सुरक्षा और इंसानी अधिकारों को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। पोलैंड का यह प्रदर्शन दिखाता है कि आने वाले समय में AI सिर्फ तकनीक का विषय नहीं रहेगा, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा।