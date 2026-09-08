क्या बंद होने के बाद भी आपकी बातें सुन सकता है Smart TV? LG को लेकर जांच में चौंकाने वाले दावे

स्मार्ट टीवी अब सिर्फ फिल्में और वेब सीरीज देखने का जरिया नहीं रहे। इनमें इंटरनेट, माइक्रोफोन और कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। लेकिन LG Smart TV को लेकर सामने आई एक जांच ने प्राइवेसी से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

Gamers Nexus, Level1Techs और स्वतंत्र सुरक्षा शोधकर्ताओं की जांच के मुताबिक, LG के कुछ Smart TV उसी होम नेटवर्क से जुड़े दूसरे डिवाइस की पहचान कर सकते हैं।

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फोन से प्रिंटर तक की जानकारी?

रिसर्चर्स ने LG TV के कई मॉडल की जांच की। दावा है कि टीवी एक ही Wi-Fi नेटवर्क से जुड़े फोन, कंप्यूटर, प्रिंटर और दूसरे Smart Home डिवाइस का पता लगा सकते हैं।

इतना ही नहीं, टीवी आसपास मौजूद Wi-Fi नेटवर्क के नाम और उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ जैसी जानकारी भी जुटा सकते हैं।

ACR क्या करता है?

जांच में ACR यानी Automated Content Recognition पर भी फोकस किया गया। यह तकनीक टीवी स्क्रीन पर चल रहे प्रोग्राम, विज्ञापन और दूसरे कंटेंट की पहचान करने में मदद करती है।

रिसर्चर्स का कहना है कि अगर इस Viewing Data को Advertising ID और नेटवर्क से जुड़ी दूसरी जानकारी के साथ जोड़ा जाए, तो यूजर की पसंद और उसके घर में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है।

क्या बंद TV भी आपकी बातें सुन सकता है?

यह जांच का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। रिसर्चर्स ने एक प्रभावित LG TV में ऐसी सुरक्षा खामी दिखाने का दावा किया, जिसकी वजह से माइक्रोफोन तब भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता था, जब टीवी बंद या Standby Mode में दिखाई दे रहा था।

दावा है कि इंटरनेट नहीं होने पर भी ऑडियो स्टोर हो सकता था और बाद में उसे हासिल किया जा सकता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी LG TV बंद होने के बाद यूजर्स की बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह क्षमता एक प्रभावित टीवी में सुरक्षा खामी के जरिए दिखाई गई है।

रिसर्चर्स ने Remote Code Execution से जुड़ी खामियों की जानकारी भी LG को देने की बात कही है। ऐसी खामी का गलत इस्तेमाल होने पर प्रभावित डिवाइस की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

LG TV यूजर्स क्या करें?

यूजर्स अपने Smart TV की Privacy Settings चेक कर सकते हैं। जरूरत न होने पर ACR, Personalized Advertising, Viewing Information Collection और Voice Recognition जैसे फीचर्स बंद किए जा सकते हैं।

अतिरिक्त सुरक्षा के लिए Smart TV को अलग Guest या IoT Wi-Fi Network से जोड़ना भी एक विकल्प हो सकता है। साथ ही टीवी का Software और Security Update समय पर इंस्टॉल करना जरूरी है।