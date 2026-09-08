Xiaomi 18 Fold में क्या है खास? 200MP कैमरा से 6000mAh बैटरी तक, जानें कीमत और सभी फीचर्स

Xiaomi ने चीन में अपना नया बुक स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन Xiaomi 18 Fold लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे चौड़े और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ पेश किया है। फोन की बड़ी खासियत इसका नया फ्लैगशिप चिपसेट, Leica कैमरा सिस्टम और 6000mAh की बड़ी बैटरी है। बड़ी बैटरी के बावजूद फोन को काफी पतला और हल्का रखने की कोशिश की गई है।

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चीन में Xiaomi 18 Fold के लिए प्री ऑर्डर शुरू हो चुके हैं और बिक्री इस महीने के आखिर में शुरू होगी। हालांकि Xiaomi ने अभी इसके भारत लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

अंदर 7.58 इंच की बड़ी स्क्रीन

Xiaomi 18 Fold में बाहर की तरफ 5.38 इंच का AMOLED कवर डिस्प्ले मिलता है। फोन खोलने पर 7.58 इंच की बड़ी फोल्डेबल AMOLED स्क्रीन सामने आती है। दोनों डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 4000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करते हैं।

कवर स्क्रीन को Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 की सुरक्षा मिली है। अंदर वाली स्क्रीन में कम बिजली खर्च करने वाली Pol-less टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।

Xiaomi का नया Xring O3 चिपसेट

फोन में Xiaomi का 3nm Xring O3 AI फ्लैगशिप चिपसेट लगाया गया है। फोन में 16GB तक RAM और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है। खास बात यह है कि इसके टॉप वेरिएंट में LPDDR6 मेमोरी दी गई है।

Xiaomi 18 Fold Android 17 पर आधारित HyperOS 4 पर चलता है।

200MP का Leica कैमरा

कैमरे के मामले में भी Xiaomi ने बड़े स्पेसिफिकेशन दिए हैं। पीछे Leica सपोर्ट वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसमें OIS के साथ 200MP का मेन कैमरा दिया गया है।

इसके साथ 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो 3.5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। तीसरा कैमरा 50MP का अल्ट्रावाइड है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए अंदर और बाहर दोनों डिस्प्ले पर 16MP के कैमरे मौजूद हैं।

6000mAh बैटरी के बाद भी सिर्फ 219 ग्राम वजन

फोल्डेबल फोन में 6000mAh की बैटरी मिलती है, जो 67W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। बड़ी बैटरी के बावजूद फोन खुलने पर सिर्फ 5.02 mm मोटा है। फोल्ड करने पर इसकी मोटाई 10.68 mm हो जाती है। इसका वजन 219 ग्राम है।

फोन में 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dolby Atmos, स्टीरियो स्पीकर और तीन माइक्रोफोन भी दिए गए हैं। धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP58 और IP59 रेटिंग मिलती है। इसमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी हैं।

कीमत ₹1.55 लाख से शुरू

चीन में Xiaomi 18 Fold के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 10,999 यानी करीब ₹1.55 लाख है। 12GB+512GB मॉडल की कीमत CNY 11,999 और 16GB+512GB की कीमत CNY 12,999 रखी गई है।

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16GB RAM और 1TB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट CNY 14,999 यानी करीब ₹2.11 लाख का है। वहीं 16GB+1TB वाला Ceramic Special Edition CNY 15,999 यानी करीब ₹2.25 लाख में पेश किया गया है।

फोन ब्लैक, निशिनो रेड और वार्म गोल्ड व्हाइट रंग में उपलब्ध होगा। भारतीय ग्राहकों को फिलहाल इसके लॉन्च का इंतजार करना होगा।