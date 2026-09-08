कार या चलता-फिरता होटल? Xiaomi की SUV में दूसरा फ्लोर, बेड और गर्म फर्श

भारत में लंबी रोड ट्रिप के लिए लोग आमतौर पर बड़ी SUV, रूफ टेंट या कैंपिंग वैन का सहारा लेते हैं। लेकिन चीन में ऑटो इंडस्ट्री अब इससे एक कदम आगे निकल चुकी है। Xiaomi ने Skynomad N90 Max Explorer Edition नाम की ऐसी SUV लॉन्च की है, जिसमें फैक्ट्री से ही इलेक्ट्रिक पॉप-अप रूफ दिया गया है। यानी कार पार्क करते ही इसकी छत ऊपर उठती है और अंदर दो लेवल का रहने वाला स्पेस बन जाता है।

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कार के अंदर ही बन जाता है दूसरा फ्लोर

इस SUV की सबसे खास बात इसका पॉप-अप रूफ है। यह कोई बाद में लगाया गया रूफ टेंट नहीं है, बल्कि कार की बॉडी में ही शामिल है। कार खड़ी होने पर इसकी छत ऊपर उठती है और अंदर अधिकतम 2.29 मीटर तक ऊंचा स्पेस बन जाता है। ऊपर करीब दो वर्ग मीटर का लॉफ्ट एरिया मिलता है, जो लगभग 200 किलो तक वजन संभाल सकता है। यहां अलग से लाइट, चार्जिंग पोर्ट और क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है।

यानी किसी हिल स्टेशन, जंगल या लंबी हाईवे ट्रिप पर रुकने के बाद कार एक छोटी कैंपिंग यूनिट की तरह काम कर सकती है।

नीचे भी बन जाता है पूरा बेड

Explorer Edition में सात की जगह पांच सीटें दी गई हैं। पीछे की सीटों को इलेक्ट्रिक तरीके से फोल्ड करके करीब 1.87 मीटर लंबा और 1.24 मीटर चौड़ा बेड बनाया जा सकता है। सीट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती।

इसके अलावा केबिन के फर्श में हीटिंग दी गई है, जिसका तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ठंडे इलाकों या पहाड़ी यात्राओं में यह फीचर खास तौर पर काम आ सकता है। कार में 9 लीटर का रेफ्रिजरेटर और 25-स्पीकर ऑडियो सिस्टम भी मिलता है।

1,688 किमी तक की कुल रेंज

यह पूरी तरह सामान्य EV नहीं है, बल्कि Extended Range Electric Vehicle यानी EREV है। इसमें 76 kWh बैटरी, 60 लीटर का पेट्रोल टैंक और डुअल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। मोटर्स कुल 310 kW यानी करीब 416 hp की ताकत देती हैं।

Explorer Edition की केवल बैटरी पर रेंज करीब 462 किमी है, जबकि बैटरी और पेट्रोल को मिलाकर कंपनी 1,688 किमी तक की कुल रेंज का दावा करती है। स्टैंडर्ड N90 Max में यह आंकड़ा 1,705 किमी तक जाता है। कार 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ सकती है।

लंबी यात्रा में क्या फायदा?

इस तरह की कार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लंबी यात्रा में होटल या अलग कैंपिंग सेटअप पर निर्भरता कम हो सकती है। परिवार सड़क किनारे सुरक्षित कैंपिंग एरिया में रुककर कार के अंदर सो सकता है, खाना-पीना रख सकता है और मोबाइल या दूसरे उपकरण चार्ज कर सकता है।

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हालांकि पॉप-अप रूफ का इस्तेमाल सिर्फ कार खड़ी होने पर किया जा सकता है। इसे सड़क पर चलते समय खोला नहीं जा सकता।

कीमत कितनी है?

चीन में स्टैंडर्ड Skynomad N90 Max की कीमत 269,900 युआन है, जबकि Explorer Edition की कीमत 299,900 युआन रखी गई है। यानी Explorer Edition भारतीय मुद्रा में मोटे तौर पर ₹38 लाख के आसपास बैठती है, हालांकि भारत में आयात होने पर इसकी कीमत कहीं ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इसके भारत लॉन्च की कोई पुष्टि नहीं है।

यह कार सिर्फ Xiaomi की नई SUV नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि चीन की ऑटो इंडस्ट्री अब कार को सिर्फ एक वाहन की तरह नहीं, बल्कि चलते-फिरते रहने की जगह के रूप में भी विकसित कर रही है। EV तकनीक, लंबी रेंज, स्मार्ट सॉफ्टवेयर और कैंपिंग फीचर्स को एक ही गाड़ी में जोड़ना बताता है कि वहां ऑटोमोबाइल कंपनियां कितनी तेजी से नए प्रयोग कर रही हैं।