Newsट्रेंडिंगTejas Special Train: IRCTC की बड़ी सौगात, गर्मियों में चलेगी सुपरफास्ट तेजस ट्रेन – जानें टाइम और रूट

Tejas Special Train: IRCTC की बड़ी सौगात, गर्मियों में चलेगी सुपरफास्ट तेजस ट्रेन – जानें टाइम और रूट

Tejas Special Train: भारतीय रेलवे ने बड़ा एलान किया है। इस गर्मी यात्री को राहत देने के लिए तेजस स्पेशन ट्रेन चलाई जाएगी। आइए, इस ट्रेन का शेड्यूल और रूट के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 26, 2025 14:55 IST
tejas express

गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। लोगों को सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी परेशानी को देखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने एक बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने गर्मियों में यात्रा करने वालों की सुविधा के लिए मुंबई से राजकोट और गांधीधाम के लिए तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें (Tejas Superfast Special Trains) चलाने का एलान किया है। ये ट्रेनें तेज होंगी, आरामदायक होंगी और कम समय में आपको मंजिल तक पहुंचाएंगी।

सम्बंधित ख़बरें

कब और कहां से चलेगी मुंबई-राजकोट तेजस ट्रेन?

मुंबई सेंट्रल से राजकोट के लिए तेजस ट्रेन की शुरुआत 30 मई, 2025 से हो रही है। यह ट्रेन हर बुधवार और शुक्रवार को रात 11:20 बजे मुंबई सेंट्रल से चलेगी और अगले दिन दोपहर 11:45 बजे राजकोट पहुंचेगी। इसका ट्रेन नंबर 09005 है।

राजकोट से वापसी में यह ट्रेन हर गुरुवार और शनिवार को शाम 6:30 बजे रवाना होगी और अगली सुबह 7:30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी की ट्रेन का नंबर 09006 है। यह सेवा 31 मई से 28 जून, 2025 तक जारी रहेगी।

किन स्टेशनों पर रुकेगी यह ट्रेन?

यह तेजस ट्रेन दोनों डायरेक्शन में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, वीरमगाम, सुरेंद्रनगर और वांकानेर जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। यह रूट गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े शहरों को जोड़ता है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

मुंबई-गांधीधाम तेजस ट्रेन की जानकारी

गांधीधाम के लिए भी एक तेजस स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसकी शुरुआत 2 जून, 2025 से होगी। ट्रेन नंबर 09017 हर सोमवार को रात 11:20 बजे मुंबई सेंट्रल से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:55 बजे गांधीधाम पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 09018 हर मंगलवार को शाम 6:55 बजे गांधीधाम से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह सेवा 1 जुलाई, 2025 तक चलेगी।

कहां-कहां रुकेगी गांधीधाम स्पेशल ट्रेन?

यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, वीरमगाम, सामाखियाली और भचाऊ स्टेशनों पर रुकेगी। बता दें कि इन सभी तेजस स्पेशल ट्रेनों में आपको फर्स्ट एसी, एसी 2 टियर और एसी 3 टियर की सुविधा मिलेगी।

कौन-कौन सी ट्रेनों के फेरे बढ़े?

पश्चिम रेलवे ने कुछ और ट्रेनों को भी गर्मियों में ज्यादा बार चलाने का फैसला किया है। उधना से जयनगर और समस्तीपुर तक जाने वाली अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। अब ये ट्रेनें जून के आखिरी तक चलाई जाएंगी।

कब से शुरू होगी बुकिंग?

मुंबई-राजकोट और मुंबई-गांधीधाम तेजस ट्रेनों की बुकिंग 25 मई, 2025 से शुरू हो चुकी है। वहीं, उधना-समस्तीपुर ट्रेन की विस्तारित सेवा के लिए टिकट बुकिंग 27 मई, 2025 से शुरू होगी। यात्री टिकट IRCTC वेबसाइट (IRCTC Website) और नजदीकी रेलवे स्टेशनों के पीआरएस काउंटर (PRS Counters) से बुक कर सकते हैं।

