तनिष्क के शोरूम में करोड़ों की चोरी! कई किलो सोने के गहने गायब

मदुरै में Tanishq के ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों रुपये की चोरी का मामला सामने आया है। इस घटना ने शोरूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब CCTV फुटेज, वहां काम करने वाले मजदूरों और आसपास की गतिविधियों की जांच कर रही है। आइए जानते हैं कि चोर शोरूम के अंदर कैसे पहुंचा और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है।

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सुबह शोरूम खुलते ही सामने आई चोरी

तमिलनाडु के मदुरै में नेहरू नगर के नेताजी मेन रोड पर पलंगनाथम बाईपास रोड के पास स्थित Tanishq शोरूम में चोरी हुई है। इस शोरूम का उद्घाटन 14 अक्टूबर को हुआ था। गुरुवार सुबह जब कर्मचारी शोरूम पहुंचे तो बिक्री के लिए रखे गहने गायब मिले। कर्मचारियों ने तुरंत SS Colony पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जांच में कई करोड़ रुपये के गहने चोरी होने की बात सामने आई है।

CCTV में दिखा काले कपड़ों वाला चोर

पुलिस ने जब CCTV फुटेज चेक की तो उसमें एक अकेला व्यक्ति नजर आया। उसने काले कपड़े पहने थे और पूरे चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। पुलिस के मुताबिक, चोर उस जगह से अंदर घुसा जहां लिफ्ट लगाने का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि वह रस्सी के सहारे नीचे उतरकर ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

निर्माण कार्य का फायदा उठाने का शक

तीन मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर गहनों की बिक्री होती थी, जबकि दूसरी मंजिल खाली थी। तीसरी मंजिल पर गहने रखने के लिए लॉकर लगाए जा रहे थे। शोरूम में लिफ्ट, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग का काम भी चल रहा था। पीछे लोहे की स्कैफोल्डिंग लगी थी। पुलिस को शक है कि चोर इसी के सहारे इमारत में घुसा।

पुलिस की 9 स्पेशल टीमें जांच में जुटीं

मदुरै के पुलिस कमिश्नर राजेंद्रन ने घटनास्थल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर इनिगो दिव्यन की अगुवाई में 9 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। पुलिस शोरूम और आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। सुबह करीब 3 बजे से इलाके से गुजरी गाड़ियों और उनके मालिकों की भी जांच हो रही है।

ट्रेन से भागने की आशंका

शोरूम रेलवे स्टेशन के पास है। पुलिस को शक है कि चोर ट्रेन से केरल या उत्तरी राज्यों की तरफ भागा हो सकता है। उसकी तस्वीर मदुरै के बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशनों पर तैनात पुलिसकर्मियों को भेजी गई है। पूरे जिले में गाड़ियों की चेकिंग बढ़ा दी गई है। मदाकुलम, नेहरू नगर और बाईपास रोड पर भी जांच जारी है।

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मजदूरों से भी पूछताछ, कितने गहने चोरी हुए?

पुलिस निर्माण, इंटीरियर डेकोरेशन और शोकेस लगाने वाले मजदूरों की जानकारी जुटा रही है। इनमें उत्तरी राज्यों से आए मजदूर भी शामिल हैं। उनकी लोकेशन और मोबाइल नेटवर्क की जांच हो रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, शोरूम में करीब 13 किलो सोने के गहने और 3 किलो डायमंड रखे थे। हालांकि, इनमें से कितना सामान चोरी हुआ, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस और शोरूम प्रबंधन चोरी हुए गहनों की सही मात्रा और कीमत का हिसाब लगा रहे हैं।