दुनिया में ₹5,000 की DAP, भारत में सिर्फ ₹1,300! PM मोदी ने बताया किसानों को कैसे मिल रही इतनी सस्ती खाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने और खेती की लागत कम रखने को लेकर सरकार के प्रयासों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दुनिया में बढ़ती कीमतों और युद्ध जैसे हालात के बावजूद भारत में किसानों को खाद कम दाम पर दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्राकृतिक खेती, मिट्टी की सेहत और कृषि क्षेत्र की ग्रोथ पर भी बात की।

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12 साल में खाद पर खर्च किए ₹16 लाख करोड़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को इंडिया टुडे के किसान तक एग्री कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने पिछले 12 साल में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए ₹16 लाख करोड़ खर्च किए हैं।

उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी रकम है। कई देशों का सालाना बजट भी इससे कम होता है। अगर इस खर्च का औसत निकाला जाए तो सरकार ने हर साल करीब ₹1.33 लाख करोड़ खर्च किए हैं।

₹5,000 वाली DAP सिर्फ ₹1,300 में

पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार और भारत में खाद की कीमतों का अंतर समझाया। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डाय-अमोनियम फॉस्फेट की एक बोरी की कीमत करीब ₹5,000 है, लेकिन भारत में किसानों को यही बोरी सिर्फ ₹1,300 में उपलब्ध कराई जा रही है।

इसी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की एक बोरी करीब ₹3,000 की है, जबकि भारतीय किसानों को यह ₹300 से भी कम में मिल रही है।

इन आंकड़ों के मुताबिक किसानों को DAP करीब 74% और यूरिया 90% से ज्यादा सस्ता मिल रहा है।

Image Credit: ITG

ईरान और खाड़ी क्षेत्र में तनाव का असर

प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान में युद्ध और खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण खेती में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और खाद की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर असर पड़ा है।

इसके बावजूद सरकार किसानों पर बढ़ती कीमतों का पूरा बोझ नहीं पड़ने दे रही है। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए खाद पर मिलने वाली सब्सिडी खेती का खर्च कम रखने में अहम भूमिका निभाती है।

प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील

पीएम मोदी ने किसानों से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती अपनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि केमिकल खाद का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

उन्होंने किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों से मिलकर मिट्टी को बचाने की दिशा में काम करने को कहा।

50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले

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प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 12-13 साल में भारत के 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ग्रामीण इलाकों में भी गरीबी में बड़ी कमी आई है।

उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत के कृषि क्षेत्र की औसत सालाना ग्रोथ 4% से ज्यादा रही है। पीएम मोदी के मुताबिक आजादी के बाद यह प्रदर्शन अभूतपूर्व है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि खेती की ग्रोथ और गरीबी में कमी जैसी उपलब्धियों पर अक्सर पर्याप्त चर्चा नहीं होती।