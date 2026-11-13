आंध्र प्रदेश में ₹1.40 लाख करोड़ का मेगा निवेश! 11 कंपनियों से समझौता, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

आंध्र प्रदेश में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए मौके तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें CII पार्टनरशिप समिट के आखिरी दिन कई बड़ी कंपनियों ने राज्य में निवेश के लिए समझौते किए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में हुए इन समझौतों से राज्य में उद्योगों के विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

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₹1,40,705 करोड़ के निवेश से 10,472 नौकरियों की उम्मीद

समिट के दूसरे और आखिरी दिन कुल 11 MoU साइन किए गए। इनके तहत राज्य में ₹1,40,705 करोड़ का प्रस्तावित निवेश होगा और करीब 10,472 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा हिंदाल्को इंडस्ट्रीज के विस्तार के लिए ₹880 करोड़ के निवेश का सरकारी आदेश जारी किया गया। केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर के इस प्रोजेक्ट से 447 नौकरियां मिलने की उम्मीद है।

JSW Steel और IOCL समेत कई कंपनियों का निवेश

JSW Steel ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ₹15,000 करोड़ के निवेश का समझौता किया है, जिससे 2,500 नौकरियां मिल सकती हैं।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रिन्यूएबल एनर्जी में ₹6,600 करोड़ के निवेश और 800 नौकरियों का प्रस्ताव दिया है। वहीं Greenzone Renewable Energy ₹8,000 करोड़ निवेश करेगी, जिससे 200 लोगों को रोजगार मिलेगा।

काकीनाडा सीपोर्ट्स ₹6,452 करोड़ निवेश करेगी और 852 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। EIH Limited ने ₹175 करोड़ के निवेश और 150 नौकरियों का प्रस्ताव दिया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

स्पेस और डिफेंस सेक्टर पर भी जोर

Agnikul Cosmos ने ₹510 करोड़ के निवेश और 350 नौकरियों का समझौता किया है। Hathor Rockets ने ₹250 करोड़ के निवेश और 200 नौकरियों का प्रस्ताव दिया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि तिरुपति के पास स्पेस सेक्टर के लिए 5,000 एकड़ जमीन तय की गई है। उन्होंने सेमीकंडक्टर, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस में निवेश की संभावनाएं भी गिनाईं।

छात्रों और गरीब परिवारों को मिलेगा सहयोग

Hero MotoCorp ने P4 पहल के तहत 720 IIT छात्रों को ₹32.8 करोड़ की स्कॉलरशिप देने का समझौता किया। मुख्यमंत्री ने कंपनी की बृज मोहन लाल मुंजाल स्कॉलरशिप के जरिए 1,120 छात्रों को आर्थिक मदद देने की पहल की भी सराहना की।

ITC ने 100 गांवों के लोगों की मदद करने का समझौता किया है, जिनमें 15 मॉडल गांव शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कंपनियों से क्या कहा?

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कंपनियां सिर्फ समझौते करने तक सीमित न रहें, बल्कि प्रोजेक्ट समय पर शुरू करें। सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी।

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उन्होंने बताया कि P4 पहल से अब तक 25,000 गरीब परिवारों को मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने IIT जैसे संस्थानों से राज्य में रिसर्च और इनोवेशन बढ़ाने की अपील भी की।

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश Access to Equality Index में दूसरे स्थान पर है। कुप्पम की एक महिला का उदाहरण देते हुए बताया कि TVS की मदद से वह ईंट भट्ठे की मजदूर से मालिक बनी और अब 20 लोगों को रोजगार दे रही है।

मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निवेश और संपत्ति बढ़ने का असली फायदा गरीब परिवारों तक भी पहुंचना चाहिए।