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Newsट्रेंडिंगSpider-Man Brand New Day ने भारत में कमाए ₹557 करोड़ से ज्यादा, 560 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंची फिल्म

Spider-Man Brand New Day ने भारत में कमाए ₹557 करोड़ से ज्यादा, 560 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंची फिल्म

Spider-Man Brand New Day की कमाई का सिलसिला तीसरे हफ्ते में भी जारी है। टॉम हॉलैंड की इस मार्वल फिल्म ने भारत में 557 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। अब फिल्म की नजर 575 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने पर है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 17, 2026 11:41 IST

In Short

  • Spider Man Brand New Day ने भारत में अब तक 557.44 करोड़ रुपये के करीब ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।
  • फिल्म ने पहले दिन 60.60 करोड़ रुपये और पहले रविवार को 77.75 करोड़ रुपये नेट कमाए थे।
  • अंग्रेजी वर्जन ने भारत में सबसे ज्यादा 255.02 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया है।

मार्वल की फिल्म Spider-Man Brand New Day भारत में अपनी थिएटर रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी अच्छी कमाई कर रही है। टॉम हॉलैंड की इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए रखी है और भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 557.44 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। फिल्म की कमाई का सफर अभी भी जारी है।

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भारत में अब तक 466.23 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन

Sacnilk के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, फिल्म ने भारत में अब तक 466.23 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं। डे 19 यानी सोमवार को फिल्म ने रिपोर्ट आने तक करीब 0.03 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया है। हालांकि सोमवार की पूरी कमाई के आंकड़े अभी अपडेट होने बाकी हैं।

पहले दिन से ही मिली थी शानदार शुरुआत

Spider-Man Brand New Day ने भारत में पहले दिन ही 60.60 करोड़ रुपये की जोरदार ओपनिंग की थी। इसके बाद फिल्म ने अपने पहले रविवार को सबसे ज्यादा एक दिन की कमाई दर्ज की और 77.75 करोड़ रुपये नेट कमाए। फिल्म के पहले हफ्ते का कलेक्शन 334.75 करोड़ रुपये रहा था, जबकि दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 108.65 करोड़ रुपये और जोड़े।

तीसरे वीकेंड में भी बनी रही पकड़

तीसरे वीकेंड में भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। शुक्रवार को फिल्म ने 3.90 करोड़ रुपये, शनिवार को 10.15 करोड़ रुपये और रविवार को 8.75 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया। डे 19 पर फिल्म 508 शो में चल रही है और इसकी रिपोर्टेड ऑक्यूपेंसी 21.6 प्रतिशत रही।

अंग्रेजी वर्जन ने कमाए सबसे ज्यादा पैसे

फिल्म की भारत में कमाई में अंग्रेजी वर्जन सबसे आगे है। अब तक अंग्रेजी वर्जन ने करीब 255.02 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया है। वहीं हिंदी वर्जन से करीब 169.43 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।

इसके अलावा तमिल वर्जन ने करीब 24.39 करोड़ रुपये और तेलुगु वर्जन ने 16.59 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। मलयालम और कन्नड़ वर्जन से कम कमाई हुई है।

अब नजर 575 करोड़ रुपये के आंकड़े पर

भारत में 557 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करने के बाद अब फिल्म की नजर लाइफटाइम कलेक्शन को और बढ़ाने पर है। Sacnilk के अनुमान के मुताबिक, नई फिल्मों की टक्कर के बावजूद Spider-Man Brand New Day 575 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है।

वहीं दुनियाभर में भी फिल्म ने बड़ी सफलता हासिल की है। Sacnilk के अनुसार, मार्वल और सोनी की इस फिल्म ने दुनिया भर में 2 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है और यह पहली Spider-Man फिल्म बन गई है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 17, 2026