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Newsट्रेंडिंगSpider-Man Brand New Day ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया बड़ा धमाका, चार दिन में बनाया कमाई का नया रिकॉर्ड

Spider-Man Brand New Day ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया बड़ा धमाका, चार दिन में बनाया कमाई का नया रिकॉर्ड

‘Spider-Man: Brand New Day’ ने शुक्रवार की गिरावट के बाद वीकेंड पर जोरदार वापसी की। फिल्म ने भारत में चार दिनों के भीतर 256 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट कमाई कर ली है। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने बड़ी ओपनिंग के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 3, 2026 10:51 IST

In Short

  • रविवार को फिल्म ने भारत में करीब 76 करोड़ रुपये की नेट कमाई की।
  • चार दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन करीब 256.20 करोड़ रुपये पहुंच गया।
  • दुनियाभर में फिल्म ने पहले वीकेंड पर करीब 927 मिलियन डॉलर कमाए।

Spider-Man Brand New Day: Tom Holland की फिल्म ‘Spider-Man: Brand New Day’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तेजी से आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को फिल्म की कमाई में गिरावट आई थी, लेकिन शनिवार और रविवार को दर्शकों की संख्या फिर बढ़ गई। वीकेंड पर हुई शानदार कमाई से साफ है कि फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह अभी बना हुआ है।

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चौथे दिन कमाए 76 करोड़ रुपये

शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी रविवार को भारत में करीब 76 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। यह शनिवार की 70.25 करोड़ रुपये की कमाई से करीब 8.2 प्रतिशत ज्यादा है।

रविवार की कमाई जुड़ने के बाद फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन करीब 256.20 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, इंडिया ग्रॉस कमाई करीब 306.37 करोड़ रुपये बताई गई है।

इसके साथ ‘Spider-Man: Brand New Day’ भारत में अपने ओपनिंग वीकेंड के दौरान 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की ग्रॉस कमाई करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है।

शुक्रवार की गिरावट के बाद पकड़ी रफ्तार

फिल्म ने गुरुवार को करीब 60.60 करोड़ रुपये की नेट कमाई के साथ शुरुआत की थी। हालांकि, शुक्रवार को इसकी कमाई घटकर 49.35 करोड़ रुपये रह गई। इसके बाद सवाल उठने लगा था कि क्या फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज कम हो रहा है।

लेकिन शनिवार को फिल्म ने जोरदार वापसी की और करीब 70.25 करोड़ रुपये कमाए। रविवार को कमाई बढ़कर करीब 76 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। वीकेंड पर आई तेजी ने शुक्रवार की गिरावट की भरपाई कर दी।

अलग-अलग भाषाओं में मिला अच्छा रिस्पॉन्स

फिल्म के English वर्जन को दर्शकों से मजबूत प्रतिक्रिया मिली है। इसके साथ ही Hindi डब्ड वर्जन ने भी फिल्म की कमाई में अहम भूमिका निभाई है।

मेट्रो शहरों के अलावा टियर-2 शहरों के मल्टीप्लेक्स में भी फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ वर्जन ने भी कुल कमाई में योगदान दिया है।

दुनियाभर में भी बड़ी ओपनिंग

‘Spider-Man: Brand New Day’ ने रिलीज के पहले वीकेंड में दुनियाभर में करीब 927 मिलियन डॉलर की कमाई की। इसमें नॉर्थ अमेरिका से 355 मिलियन डॉलर और इंटरनेशनल मार्केट से 572 मिलियन डॉलर की कमाई शामिल है।

इसके साथ यह ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है।

 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 3, 2026