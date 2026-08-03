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Newsट्रेंडिंगयूपी-उत्तराखंड जाने वालों के लिए जरूरी खबर, आज से कई रूट बंद; निकलने से पहले पढ़ लें

यूपी-उत्तराखंड जाने वालों के लिए जरूरी खबर, आज से कई रूट बंद; निकलने से पहले पढ़ लें

कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाले कई हेवी व्हीकल्स के लिए कुछ रास्ते बंद रहेंगे, जबकि उन्हें दूसरे रूट्स से भेजा जाएगा। सफर से पहले जान लें कहां रोक रहेगी और कौन-सा रास्ता आपके लिए बेहतर होगा।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 3, 2026 09:54 IST
AI Generated Image

In Short

  • उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाले हेवी गुड्स व्हीकल्स को शास्त्री पार्क, खजूरी, भजनपुरा, सिग्नेचर ब्रिज और वजीराबाद के कुछ रास्तों से नहीं जाने दिया जाएगा।
  • मुकरबा चौक, तिमारपुर और युधिष्ठिर सेतु की ओर आने वाले हेवी व्हीकल्स को चांदगी राम अखाड़ा और रिंग रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।
  • सभी गुड्स व्हीकल्स को एनएच-9 या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी ईपीई का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाले हेवी गुड्स व्हीकल्स के लिए ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन और डायवर्जन लागू किए गए हैं। इसका मकसद कांवड़ियों के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही को सुरक्षित और आसान बनाना है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और कम्यूटर्स से रूट पहले प्लान करने और अल्टरनेट रूट्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। आगे जानिए किन रास्तों पर रोक रहेगी और वाहन कहां से निकाले जाएंगे।

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रिंग रोड से शास्त्री पार्क और खजूरी की ओर नहीं जा सकेंगे गुड्स व्हीकल्स

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर जाने वाले गुड्स व्हीकल्स को रिंग रोड से शास्त्री पार्क, खजूरी और भजनपुरा की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। इन इलाकों में कांवड़ियों और आम ट्रैफिक की आवाजाही को देखते हुए हेवी व्हीकल्स को दूसरे रूट्स पर भेजा जाएगा।

ड्राइवर्स को सलाह दी गई है कि वे इन इलाकों की तरफ बढ़ने से पहले ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी जरूर ले लें।

मुकरबा चौक से आने वाले व्हीकल्स का रूट बदला

मुकरबा चौक से वजीराबाद की ओर आने वाले गुड्स व्हीकल्स को सिग्नेचर ब्रिज और ओल्ड वजीराबाद ब्रिज इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। इन व्हीकल्स को सीधे चांदगी राम अखाड़ा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को रूट में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखते हुए जर्नी पहले से प्लान करने को कहा गया है।

तिमारपुर से आने वाले हेवी व्हीकल्स पर भी रेस्ट्रिक्शन

तिमारपुर की तरफ से आने वाले गुड्स व्हीकल्स को वजीराबाद फ्लाईओवर और सिग्नेचर ब्रिज की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। इन व्हीकल्स को भी सीधे चांदगी राम अखाड़ा की तरफ भेजा जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस पर्सनल मौके पर मौजूद रहेंगे और ड्राइवर्स को तय डायवर्जन के अनुसार आगे बढ़ने के निर्देश देंगे।

युधिष्ठिर सेतु पर गुड्स व्हीकल्स की एंट्री बंद

युधिष्ठिर सेतु की ओर आने वाले गुड्स व्हीकल्स को सेतु का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इन्हें चांदगी राम अखाड़ा लूप, मॉनेस्ट्री लूप और युधिष्ठिर सेतु के वेस्टर्न फुट से रिंग रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। ड्राइवर्स को ट्रैफिक पुलिस के सिग्नल और डायरेक्शन का पालन करना होगा।

एनएच-9 और ईपीई को अल्टरनेट रूट बनाने की सलाह

सभी गुड्स व्हीकल्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एनएच-9 या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी ईपीई का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इन रूट्स का इस्तेमाल करने से रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ट्रैफिक प्रेशर कम रखने में मदद मिलेगी।

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कम्यूटर्स के लिए जारी किए गए जनरल इंस्ट्रक्शंस

लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की गई है, ताकि सड़कों पर कंजेशन कम हो। व्हीकल्स को केवल डिजिग्नेटेड पार्किंग एरिया में पार्क करें और रोडसाइड पार्किंग से बचें। किसी अनयूजुअल या सस्पिशियस ऑब्जेक्ट या व्यक्ति को देखने पर पुलिस को तुरंत सूचना दें।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को पहाड़गंज साइड रोड का इस्तेमाल करने और अजमेरी गेट साइड से बचने की सलाह दी गई है। लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट्स के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करें।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 3, 2026