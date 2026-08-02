Zero Balance vs Regular Savings Account: 2026 में खाता चुनने से पहले समझ लें दोनों का बड़ा फर्क

Zero Balance Savings Account: आज के समय में बैंक अकाउंट यानी बैंक खाता सिर्फ पैसे रखने का जरिया नहीं रह गया है। सैलरी, ऑनलाइन पेमेंट, बिल भुगतान और बचत के लिए बैंक खाता जरूरी हो गया है। लेकिन खाता खुलवाते समय अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बेहतर है या रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। दोनों खातों के अपने फायदे और सीमाएं हैं। सही चुनाव आपकी जरूरत के हिसाब से करना चाहिए।

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जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट क्या होता है?

जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में ग्राहक को खाते में न्यूनतम बैलेंस यानी एक तय रकम रखने की जरूरत नहीं होती। अगर खाते में पैसे कम हैं या बैलेंस जीरो भी हो जाता है, तो बैंक मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर चार्ज नहीं लगाता।

यह खाता खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है, जो खाते में हमेशा ज्यादा पैसे नहीं रख पाते या जिन्हें सिर्फ बैंकिंग की जरूरी सुविधाओं के लिए खाता चाहिए।

इस तरह के खातों में आमतौर पर ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड और पैसे ट्रांसफर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, कुछ बैंकों में लेनदेन, डेबिट कार्ड या दूसरी सेवाओं के लिए अलग-अलग नियम और शुल्क हो सकते हैं।

रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में क्या मिलता है फायदा?

रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में बैंक आमतौर पर एक तय न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त रखता है। अगर ग्राहक खाते में तय रकम से कम पैसा रखता है, तो बैंक के नियमों के अनुसार चार्ज लगाया जा सकता है।

इसके बदले कई बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा सुविधाएं देते हैं। इसमें ज्यादा लेनदेन की सीमा, बेहतर बैंकिंग सेवाएं, अलग-अलग तरह के डेबिट कार्ड और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

यह खाता उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, जिनकी नियमित आय है और जो खाते में एक निश्चित रकम बनाए रख सकते हैं।

2026 में कौन सा खाता चुनना सही रहेगा?

अगर आपका इस्तेमाल सीमित है, आप सिर्फ पैसे जमा करने, यूपीआई पेमेंट और रोजमर्रा के छोटे लेनदेन के लिए खाता चाहते हैं, तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।

वहीं, अगर आपकी सैलरी आती है, आप ज्यादा बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं या खाते में नियमित बैलेंस रख सकते हैं, तो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है।

खाता चुनने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

खाता खुलवाने से पहले बैंक के नियम जरूर जांच लें। न्यूनतम बैलेंस, ब्याज दर, एटीएम चार्ज, डेबिट कार्ड फीस और दूसरी सुविधाओं के शुल्क अलग-अलग बैंकों में अलग हो सकते हैं।

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सही बैंक खाता वही है, जो आपकी जरूरत, पैसे रखने की क्षमता और इस्तेमाल के तरीके के हिसाब से आपको ज्यादा फायदा दे।

