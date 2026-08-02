कहीं आप भी तो नहीं डाउनलोड कर रहे फर्जी ऐप? ऐसे करें असली-नकली की पहचान

How to Identify Fake Apps: आज के समय में मोबाइल ऐप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बैंकिंग से लेकर शॉपिंग, पढ़ाई और मनोरंजन तक, लगभग हर काम के लिए लोग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार लोग बिना ज्यादा जांच-पड़ताल किए कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। इसी का फायदा साइबर ठग उठाते हैं।



नकली ऐप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐसे ऐप्स आपके फोन का डेटा चुरा सकते हैं, बैंकिंग जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर फोन में वायरस डाल सकते हैं। इसलिए किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसकी जांच करना बेहद जरूरी है।

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डेवलपर का नाम जरूर देखें

किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले यह जरूर जांच लें कि उसे किस कंपनी या डेवलपर ने बनाया है। अगर ऐप किसी बड़ी कंपनी का है, तो डेवलपर का नाम भी उसी कंपनी का होना चाहिए। अगर नाम अजीब लगे या उसमें कोई गलती दिखाई दे, तो ऐसे ऐप से दूरी बनाना बेहतर होगा।

डाउनलोड और रेटिंग पर दें ध्यान

किसी भरोसेमंद ऐप के डाउनलोड आमतौर पर लाखों या करोड़ों में होते हैं। अगर किसी लोकप्रिय ऐप के डाउनलोड बहुत कम दिखाई दें, तो उसे डाउनलोड करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। इसके साथ ही ऐप की रेटिंग और यूजर्स के रिव्यू भी जरूर पढ़ें। अगर कई लोग उसे फर्जी, धोखाधड़ी वाला या डेटा चोरी करने वाला बता रहे हैं, तो ऐसे ऐप को डाउनलोड नहीं करना चाहिए।

ऐप की परमिशन जरूर जांचें

अगर कोई साधारण ऐप, जैसे टॉर्च या कैलकुलेटर, आपके कॉन्टैक्ट, कैमरा, माइक्रोफोन या लोकेशन की बिना किसी जरूरी वजह के अनुमति मांग रहा है, तो यह खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे ऐप को इंस्टॉल करने से बचना ही बेहतर है।

स्पेलिंग और आइकन को ध्यान से देखें

कई नकली ऐप्स असली ऐप की तरह ही नाम और लोगो बनाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। कई बार सिर्फ एक अक्षर की स्पेलिंग बदल दी जाती है या लोगो में हल्का बदलाव किया जाता है। इसलिए ऐप का नाम और आइकन ध्यान से जांचना जरूरी है।

आधिकारिक ऐप स्टोर से ही करें डाउनलोड

हमेशा Google Play Store या Apple App Store जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही ऐप डाउनलोड करें। किसी अनजान वेबसाइट या संदिग्ध लिंक से ऐप डाउनलोड करने से बचना चाहिए।

अपडेट और सुरक्षा का रखें ध्यान

ऐप डाउनलोड करने से पहले यह भी देखें कि उसे आखिरी बार कब अपडेट किया गया था। लंबे समय से अपडेट न होने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि नियमित अपडेट मिलने वाले ऐप्स आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं।



आज साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए डेवलपर का नाम, डाउनलोड की संख्या, रेटिंग, रिव्यू, परमिशन और अपडेट जैसी बातों की जांच करने के बाद ही ऐप इंस्टॉल करें। इससे आपका फोन और आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रह सकती है।

