Shaktimaan से Shaka Laka Boom Boom तक, अब OTT पर देखें अपने फेवरेट शोज

अगर आपका बचपन 90 के दशक या 2000 के शुरुआती सालों में बीता है, तो आपके लिए खुशखबरी है। उस समय के कई ऐसे टीवी शो, जिन्हें लोग आज भी नहीं भूले हैं, अब OTT प्लेटफॉर्म पर देखे जा सकते हैं। इन शोज को देखकर आप एक बार फिर अपने बचपन की यादों में खो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से पुराने और पसंदीदा शो अब OTT पर उपलब्ध हैं।

advertisement

शक्तिमान

इंडियन टेलीविजन का पहला सुपरहीरो शक्तिमान आज भी लोगों के दिलों में बसता है। इस शो में मुकेश खन्ना ने शक्तिमान का किरदार निभाया था। यह शो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि बच्चों को अच्छी बातें और सही रास्ता अपनाने की सीख भी देता था। अब यह शो आप Prime Video पर देख सकते है।



Image Credit : India Today

शरारत

शरारत एक मजेदार फैमिली शो था। इसकी कहानी जिया नाम की एक लड़की की है, जो एक जादुई परिवार से होती है। उसके घर में हर किसी के पास जादुई ताकत होती है, जिससे रोज नई-नई मजेदार घटनाएं होती हैं। बच्चों के साथ-साथ बड़े भी इस शो को खूब पसंद करते थे। अब आप इसे JioHotstar पर देख सकते हैं।



Image Credit : JioHotstar

शाका लाका बूम बूम

शाका लाका बूम बूम बच्चों का सबसे पसंदीदा शो था। इसकी कहानी संजू नाम के एक लड़के की है, जिसके पास एक जादुई पेंसिल होती है। वह पेंसिल से जो भी बनाता है, वह सच हो जाता है। इसी जादुई पेंसिल की वजह से शो में कई मजेदार और रोमांचक घटनाएं होती हैं। अब आप इसे JioHotstar पर देख सकते हैं।

Image Credit : India Today

साराभाई वर्सेस साराभाई

अगर आपको हंसाने वाले शो पसंद हैं, तो साराभाई वर्सेस साराभाई जरूर याद होगा। इस शो में माया साराभाई और उनकी बहू मोनिशा की मजेदार नोकझोंक लोगों को खूब हंसाती थी। इसकी शानदार कॉमेडी और यादगार किरदारों की वजह से यह शो आज भी लोगों का पसंदीदा है। अब आप इसे JioHotstar पर देख सकते हैं।

Image Credit : india.com

हम पांच

हम पांच एक मजेदार फैमिली कॉमेडी शो था। इसमें आनंद माथुर और उनकी पांच अलग-अलग स्वभाव वाली बेटियों की कहानी दिखाई गई थी। घर में होने वाली उनकी रोज की मस्ती और मजेदार घटनाएं लोगों को खूब हंसाती थीं। अगर आप इसे फिर से देखना चाहते हैं, तो यह ZEE5 पर उपलब्ध है।

advertisement

Image Credit : Aaj Tak

देख भाई देख

देख भाई देख एक मजेदार फैमिली शो था। इसमें एक बड़े परिवार की रोज की जिंदगी, छोटी-छोटी बातें और मजेदार घटनाएं दिखाई गई थीं। पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने लायक यह शो आज भी लोगों को खूब पसंद आता है। अब आप इसे Prime Video पर देख सकते हैं।

Image Credit : India Today





फिर से जीएं बचपन की यादें

अगर इन शोज को देखकर आपका बचपन बीता है, तो अब इन्हें दोबारा देखने का मौका है। ये सभी सुपरहिट शो अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जहां आप परिवार के साथ बैठकर पुरानी यादों को फिर से जी सकते हैं।