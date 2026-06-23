Employees' Pension Scheme: निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारी हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान करते हैं, लेकिन कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि वे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन के भी हकदार हो सकते हैं।

यदि आपने संगठित क्षेत्र में कम से कम 10 साल तक नौकरी की है और EPF सदस्य रहे हैं, तो आपको रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन मिल सकती है।

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कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की शुरुआत 1995 में हुई थी और इसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) करता है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय उपलब्ध कराना है।

कौन ले सकता है EPS पेंशन?

EPS का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक नौकरी करना जरूरी है। इसके साथ ही उसकी आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

इन दोनों शर्तों को पूरा करने के बाद कर्मचारी EPFO के माध्यम से मंथली पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लेना चाहता है, तो उसे कम राशि वाली यानी रिड्यूस्ड पेंशन का ऑप्शन भी मिलता है।

कैसे तय होती है पेंशन?

EPS के तहत पेंशन की गणना एक तय फॉर्मूले के आधार पर की जाती है:

मंथली पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70

यहां पेंशन योग्य वेतन का मतलब रिटायरमेंट से पहले के निर्धारित अवधि के औसत मंथली वेतन से है। वर्तमान नियमों के अनुसार इसे अधिकतम 15,000 रुपये तक माना जाता है।

वहीं, पेंशन योग्य सेवा का अर्थ उन कुल वर्षों से है, जिनके दौरान EPS में योगदान किया गया।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और उसने 10 वर्ष तक सेवा की है, तो उसकी मासिक पेंशन होगी:

(15,000 × 10) ÷ 70 = 2,143 रुपये प्रति माह**

सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित नहीं है योजना

EPS सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन तक सीमित नहीं है। सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार को भी लाभ मिल सकता है।

योजना के तहत पात्र पति या पत्नी और बच्चों को फैमिली पेंशन दी जाती है। इसके अलावा, नौकरी के दौरान स्थायी रूप से दिव्यांग होने वाले सदस्यों के लिए भी पेंशन का प्रावधान है।

न्यूनतम पेंशन कितनी है?

वर्तमान में EPS के तहत न्यूनतम मंथली पेंशन 1,000 रुपये है।

हाल के समय में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाएगा। हालांकि EPFO ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है।

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कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है EPS?

कई कर्मचारी केवल EPF में जमा होने वाली राशि पर ध्यान देते हैं, जबकि EPS उन्हें रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराता है। इसलिए नौकरीपेशा लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनकी सेवा अवधि, EPS योगदान और भविष्य की पेंशन कितनी हो सकती है।