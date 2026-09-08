Samsung India में छंटनी का दौर, TV और होम अप्लायंस बिजनेस से 100 अधिकारियों की छुट्टी

दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में शामिल Samsung India अपने कारोबार में बदलाव कर रही है। कंपनी ने अपने टेलीविजन और होम अप्लायंस बिजनेस में कर्मचारियों की संख्या कम करनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने अब तक 80 से 100 अधिकारियों को नौकरी छोड़ने के लिए कहा है।

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यह छंटनी अलग-अलग चरणों में की जा रही है। इसमें हेडक्वार्टर के डायरेक्टर लेवल अधिकारियों से लेकर टीम लीड, ब्रांच मैनेजर और एरिया मैनेजर तक प्रभावित हो रहे हैं।

मेमोरी चिप की कीमत और रुपये में गिरावट बनी वजह

Samsung India के सामने कई तरह की चुनौतियां बढ़ी हैं। मेमोरी चिप की कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो गई हैं। इसके अलावा भारतीय रुपये में कमजोरी, कच्चे माल की बढ़ती लागत और स्मार्टफोन बिक्री में गिरावट ने कंपनी के मार्जिन पर दबाव बढ़ाया है।

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में सेल्स और मार्केटिंग टीम के करीब 25 फीसदी कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है। इसमें कंपनी के सीधे कर्मचारी और मैनपावर एजेंसियों के जरिए काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं।

Samsung की घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स टीम में करीब 550 से 600 अधिकारी हैं, जबकि स्मार्टफोन सेल्स टीम इससे काफी बड़ी है।

कर्मचारियों को दिया जा रहा Severance Package

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ प्रभावित कर्मचारियों को नोटिस पीरियड पूरा किए बिना भी कंपनी छोड़ने के लिए कहा गया है। Samsung की ओर से कर्मचारियों को तीन महीने की सैलरी और हर साल की नौकरी के बदले अतिरिक्त एक महीने की सैलरी देने का प्रस्ताव दिया जा रहा है।

Smartphone बिजनेस फिलहाल छंटनी से बाहर

Samsung India का स्मार्टफोन बिजनेस फिलहाल इस छंटनी से बाहर रखा गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा मोबाइल बिजनेस से आता है।

कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले Diwali सीजन में स्मार्टफोन की मांग में सुधार हो सकता है। Samsung के प्रीमियम Galaxy Fold और Flip स्मार्टफोन को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

हालांकि, स्मार्टफोन बाजार में भी कंपनी को चुनौती मिल रही है। अप्रैल-जून तिमाही में Samsung भारत के स्मार्टफोन बाजार में दूसरे स्थान से खिसककर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। Vivo ने पहला और Oppo ने दूसरा स्थान हासिल किया।

कंपनी का बिजनेस मजबूत लेकिन दबाव बढ़ा

Samsung India का कारोबार अभी भी बड़ा है। कंपनी का कुल रेवेन्यू FY25 में 1.1 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल से 12 फीसदी ज्यादा था। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट 38 फीसदी बढ़कर 11,287 करोड़ रुपये पहुंच गया।

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होम अप्लायंस बिजनेस Samsung India की बिक्री में करीब 11 फीसदी योगदान देता है और स्मार्टफोन के बाद कंपनी की दूसरी बड़ी कैटेगरी है।

Diwali के बाद फिर हो सकती है छंटनी

मौजूदा छंटनी के बाद भी कंपनी में आगे और बदलाव की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, Diwali के बाद होम अप्लायंस और TV बिजनेस में एक और राउंड की मैनपावर कटौती हो सकती है।

कंपनी भारत में अपने फिजिकल ऑपरेशन को भी छोटा कर रही है। कई ब्रांच ऑफिस को मर्ज किया जा रहा है, जिससे कुछ पद खत्म हो रहे हैं। Samsung का फोकस अब लागत कम करने और ऑपरेशन को ज्यादा प्रभावी बनाने पर है।