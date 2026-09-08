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केरल की नई सरकारी बस में फ्लाइट जैसा सफर, स्क्रीन WiFi शावरमा और वॉशरूम जैसी सुविधाएं

केरल की नई प्रीमियम सरकारी बस सेवा ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। KSRTC की इस बस में फ्लाइट जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, जिसमें आरामदायक लेदर सीट, पर्सनल स्क्रीन, फ्री WiFi, चार्जिंग पोर्ट, रिफ्रेशमेंट और वॉशरूम शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम से कोच्चि के बीच चलने वाली यह बस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 8, 2026 16:33 IST
केरल की नई बस बनी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय
केरल की नई बस बनी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय

In Short

  • KSRTC की नई बस में मिल रही हैं फ्लाइट जैसी प्रीमियम सुविधाएं
  • सीट स्क्रीन, फ्री WiFi, खाना और वॉशरूम ने खींचा लोगों का ध्यान
  • तिरुवनंतपुरम-कोच्चि रूट की बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

बस से लंबी दूरी का सफर अक्सर आराम और सुविधाओं की कमी के कारण चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन केरल सरकार की नई प्रीमियम बस सेवा ने इस सोच को बदलने की कोशिश की है। केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (KSRTC) की इस नई बस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यात्रियों को फ्लाइट जैसी सुविधाएं मिलती नजर आ रही हैं।

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इस बस में सफर करने वाले यात्रियों को आरामदायक सीटों से लेकर एंटरटेनमेंट, इंटरनेट और खाने तक की सुविधाएं दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बस के अंदर का शानदार इंटीरियर दिखाया गया है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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तिरुवनंतपुरम से कोच्चि तक प्रीमियम सफर

यह प्रीमियम बस सेवा तिरुवनंतपुरम और कोच्चि के बीच संचालित की जा रही है। दोनों शहरों के बीच सफर करीब 200 से 227 किलोमीटर का है, जो यात्रा के लिए चुने गए रूट पर निर्भर करता है।

इस बस का वीडियो व्लॉगर अजय जॉनी ने शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने बस के अंदर मौजूद सुविधाओं की जानकारी दी और कहा कि अब बिजनेस क्लास जैसा अनुभव सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट तक सीमित नहीं है, बल्कि केरल की KSRTC बसों में भी यात्रियों को ऐसा अनुभव मिल सकता है।

हर सीट पर स्क्रीन और फ्री WiFi की सुविधा

बस के अंदर यात्रियों के लिए प्रीमियम लेदर सीटें लगाई गई हैं। हर सीट के साथ अलग एंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जिससे यात्री सफर के दौरान अपनी पसंद का कंटेंट देख सकते हैं।

इसके अलावा बस में फ्री WiFi की सुविधा भी दी गई है। यात्रियों के लिए सीट के पास चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद हैं, जिससे वे सफर के दौरान अपने मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं।

होस्टेस, रिफ्रेशमेंट और बस में वॉशरूम

इस प्रीमियम बस की खास बात यह है कि यात्रियों की सहायता के लिए एक होस्टेस भी मौजूद रहती हैं। वायरल वीडियो में होस्टेस यात्रियों को गर्म पेय और शावरमा रोल जैसे रिफ्रेशमेंट सर्व करती नजर आ रही हैं।

लंबी दूरी के सफर को आसान बनाने के लिए बस में वॉशरूम की सुविधा भी दी गई है। वीडियो में बस के अंदर मौजूद साफ-सुथरे वॉशरूम को दिखाया गया है, जो यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक सुविधा बन सकता है।

सोशल मीडिया पर मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया

आरामदायक सीट, मनोरंजन स्क्रीन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, खाना और वॉशरूम जैसी सुविधाओं के कारण यह बस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।

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इस वीडियो को इंडियन रेलवे के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अनंत रूपनागुड़ी ने भी एक्स पर शेयर किया और इस सेवा की तारीफ की। केरल की यह नई बस सेवा पारंपरिक सरकारी बस यात्रा को एक प्रीमियम और आरामदायक अनुभव में बदलने की कोशिश कर रही है।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 8, 2026