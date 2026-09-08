IDCW या SWP: म्यूचुअल फंड से नियमित कमाई के लिए कौन-सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा?

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले कई लोग चाहते हैं कि उनके निवेश से समय-समय पर पैसा मिलता रहे। इसके लिए दो विकल्प काफी चर्चा में रहते हैंI IDCW और SWP। दोनों का मकसद निवेश से कैश फ्लो बनाना है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग होता है। सही विकल्प चुनने के लिए इनके अंतर को समझना जरूरी है।

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क्या होता है IDCW?

IDCW (Income Distribution cum Capital Withdrawal) म्यूचुअल फंड का एक ऐसा ऑप्शन है, जिसमें फंड निवेशकों को उपलब्ध सरप्लस से भुगतान करता है। पहले इसे डिविडेंड के नाम से जाना जाता था।

हालांकि IDCW से मिलने वाला पैसा तय नहीं होता। यह फंड के प्रदर्शन, उपलब्ध सरप्लस और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी इसमें:

भुगतान नियमित होना जरूरी नहीं है।

मिलने वाली राशि तय नहीं होती।

भुगतान के बाद फंड का NAV कम हो जाता है।

जो निवेशक बिना खुद यूनिट बेचकर समय-समय पर पैसा पाना चाहते हैं, उनके लिए IDCW एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें आय की गारंटी नहीं होती।

SWP क्या है?

SWP (Systematic Withdrawal Plan) में निवेशक अपने म्यूचुअल फंड से एक तय रकम नियमित अंतराल पर निकाल सकते हैं। यह रकम मासिक, तिमाही या निवेशक की जरूरत के हिसाब से तय की जा सकती है।

SWP में नियंत्रण निवेशक के पास होता है। वह तय करता है:

कितनी रकम निकालनी है।

कितनी बार निकालनी है।

इसमें निवेश की कुछ यूनिट्स रिडीम होती हैं और बाकी पैसा फंड में निवेशित रहता है। बाजार की स्थिति के अनुसार इसका मूल्य बढ़ या घट सकता है।

IDCW और SWP में क्या है बड़ा अंतर?



IDCW में भुगतान का फैसला फंड करता है, जबकि SWP में निवेशक खुद तय करता है कि उसे कितना पैसा और कब निकालना है।

IDCW में भुगतान अनियमित हो सकता है, जबकि SWP में एक तय अंतराल पर पैसा निकाला जा सकता है। IDCW फंड के सरप्लस पर निर्भर करता है, वहीं SWP निवेशक के अपने निवेश से यूनिट रिडीम करके दिया जाता है।

टैक्स के मामले में भी है अंतर



IDCW और SWP में टैक्स का तरीका अलग होता है।

IDCW से मिलने वाली राशि निवेशक की आय में जुड़ती है और उस पर आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है।

वहीं SWP में पूरी निकाली गई रकम पर नहीं, बल्कि सिर्फ कैपिटल गेन वाले हिस्से पर टैक्स लगता है। यह टैक्स निवेश की अवधि और लागू नियमों पर निर्भर करता है।

नियमित कमाई के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर?



अगर लक्ष्य एक तय और नियमित आय पाना है तो SWP ज्यादा नियंत्रण देता है, क्योंकि इसमें निवेशक खुद निकासी की राशि तय कर सकता है।

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Image Credit : Aaj Tak

दूसरी तरफ IDCW में भुगतान बाजार और फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अच्छे बाजार में भुगतान ज्यादा हो सकता है, लेकिन खराब परिस्थितियों में यह कम हो सकता है या नहीं भी मिल सकता है।

लंबी अवधि की दौलत बनाने पर असर



IDCW में भुगतान के बाद फंड का NAV कम हो जाता है, जिससे लंबे समय में कंपाउंडिंग पर असर पड़ सकता है।

SWP में यूनिट्स कम होती हैं, लेकिन बचा हुआ निवेश बाजार के अनुसार आगे बढ़ सकता है और कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है।

किसके लिए कौन-सा ऑप्शन सही?



जो निवेशक बिना खुद निकासी मैनेज किए कभी-कभी पैसा पाना चाहते हैं और अनियमित भुगतान से सहज हैं, वे IDCW पर विचार कर सकते हैं।

वहीं जो लोग नियमित और तय कैश फ्लो चाहते हैं, खासकर रिटायरमेंट जैसी जरूरतों के लिए, उनके लिए SWP ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है।

हालांकि दोनों विकल्पों का चुनाव निवेशक के लक्ष्य, जोखिम लेने की क्षमता और आय की जरूरत पर निर्भर करता है। कई निवेशक दोनों रणनीतियों को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे नियमित आय और लचीलापन दोनों मिल सके।