चोरी के डर से नई Scorpio को क्रेन से छत पर पहुंचाया, बिहार के शख्स का वीडियो वायरल

बिहार के गोपालगंज में एक शख्स ने अपनी नई Mahindra Scorpio Classic को चोरी से बचाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। अपनी महंगी SUV की सुरक्षा के लिए उसने गाड़ी को घर की दूसरी मंजिल की छत पर पहुंचा दिया। अब Scorpio को क्रेन से छत पर चढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ी SUV हवा में लटकी हुई है और क्रेन की मदद से उसे धीरे-धीरे ऊपर उठाया जा रहा है। काफी सावधानी के साथ गाड़ी को दो मंजिला मकान की छत तक पहुंचाया जाता है और फिर उसे वहां उतार दिया जाता है।

जानकारी के मुताबिक, यह Scorpio Classic मनोज यादव नाम के व्यक्ति की है। मनोज यादव हाल ही में नई SUV खरीदकर लाए थे। वह काम के सिलसिले में इज़राइल में रहते हैं और अपनी गाड़ी की देखभाल के लिए एक ड्राइवर रखा है।

हालांकि, कुछ समय बाद ड्राइवर ने काम छोड़ दिया। इसके बाद परिवार को गाड़ी की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी। चोरी की आशंका को देखते हुए परिवार ने एक अनोखा फैसला लिया और SUV को घर की छत पर रखने की योजना बनाई।

इसके बाद क्रेन बुलाकर Scorpio को हवा में उठाया गया और सावधानी से मकान की छत पर रखा गया। वीडियो में आसपास के लोग इस पूरे नजारे को देखते हुए नजर आ रहे हैं।

'छत पर खड़ी Scorpio' का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कई यूजर्स ने इसे चोरी से बचाने का अनोखा तरीका बताया, जबकि कुछ लोगों ने इस कदम को लेकर सवाल भी उठाए।

कुछ यूजर्स ने पूछा कि क्या किसी सामान्य घर की छत इतनी भारी SUV का वजन लंबे समय तक सहन कर सकती है। हालांकि, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि छत की भार क्षमता कितनी है या वहां वाहन रखना कितना सुरक्षित है।

वहीं, कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि Scorpio अब घर के बाहर नहीं बल्कि घर के ऊपर पार्क हो रही है।

Mahindra Scorpio Classic जैसी SUV अपनी मजबूती और दमदार डिजाइन के लिए जानी जाती है, लेकिन इस मामले में गाड़ी की सुरक्षा के लिए अपनाया गया तरीका ही चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन गया है।

यह घटना दिखाती है कि महंगी गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर लोग किस तरह के अलग-अलग उपाय अपना रहे हैं। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे कदम उठाने से पहले वाहन के वजन और जगह की सुरक्षा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।