iPhone 18 Pro की पहली झलक लीक, Dark Cherry कलर से लेकर नए डिजाइन तक चर्चा तेज

Apple के अपकमिंग iPhone 18 Pro लाइनअप को लेकर नई जानकारी सामने आई है। कंपनी के 9 सितंबर इवेंट से कुछ घंटे पहले iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के संभावित कलर ऑप्शन ऑनलाइन लीक हो गए हैं। सामने आए एक छोटे वीडियो में नए Pro मॉडल्स के रिटेल डेमो यूनिट्स दिखने का दावा किया गया है।

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इस वीडियो में iPhone 18 Pro Max को डार्क रेड या बरगंडी शेड में और iPhone 18 Pro को हल्के ब्लू कलर में दिखाया गया है। हालांकि Apple ने अभी तक इन कलर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

लीक वीडियो में दिखे नए कलर वेरिएंट



करीब 14 सेकेंड का यह वीडियो दक्षिण कोरियाई ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Naver पर टिपस्टर yeux1122 ने शेयर किया है। वीडियो में iPhone 18 Pro Max को डार्क रेड या बरगंडी फिनिश में दिखाया गया है, जबकि iPhone 18 Pro हल्के नीले रंग में नजर आ रहा है।

दोनों फोन रिटेल स्टाइल स्टैंड पर रखे हुए दिख रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये स्टोर डिस्प्ले के लिए तैयार किए गए यूनिट हो सकते हैं।

Image Credit : Business Today

वीडियो में iPhone 17 Pro Max का डार्क ब्लू मॉडल भी दिखाया गया है। इसकी तुलना कथित iPhone 18 Pro Max से की गई है, जिससे दोनों ब्लू शेड्स के बीच अंतर नजर आता है।

Dark Cherry और Sky Blue कलर की चर्चा



लीक हुए कलर ऑप्शन पहले सामने आई रिपोर्ट्स से काफी हद तक मेल खाते हैं। कई रिपोर्ट्स में iPhone 18 Pro सीरीज के लिए Dark Cherry और Sky Blue कलर की जानकारी सामने आई थी।

वहीं, कथित iPhone 18 Pro के सिम ट्रे की तस्वीरों से भी Silver, Dark Cherry और Sky Blue कलर विकल्पों के संकेत मिले थे।

हालांकि तीसरे कलर ऑप्शन को लेकर अलग-अलग दावे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि Apple Silver की जगह Black कलर पेश कर सकता है।

Apple ने नहीं की आधिकारिक पुष्टि



iPhone 18 Pro सीरीज के नए कलर्स को लेकर अभी तक Apple की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ऑनलाइन सामने आए वीडियो और लीक रिपोर्ट्स के आधार पर ही इन रंगों को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं।

अगर ये लीक सही साबित होते हैं, तो iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में कंपनी नए फिनिश के साथ बदलाव ला सकती है।