त्योहारों की मिठास पर मिलावट का खतरा, दिल्ली में खोया-पनीर समेत हजारों किलो सामान नष्ट

त्योहारों के सीजन से पहले दिल्ली के खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने शहर के कई बड़े खाद्य बाजारों में जांच अभियान चलाकर असुरक्षित और लावारिस खाद्य उत्पादों को नष्ट किया है। इस कार्रवाई में खोया, ढाप और मक्खन समेत 2,800 किलो से ज्यादा खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया।

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यह अभियान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया गया। उन्होंने कहा कि त्योहारों की तैयारियों के बीच खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

इन बाजारों में हुई जांच



ANI की रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य सुरक्षा टीमों ने खोया मंडी, मोरी गेट, बाग दीवार, संजय मार्केट और जनकपुरी मंडी में जांच की।

जांच के दौरान मिलावट की आशंका, खराब स्टोरेज व्यवस्था और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने ऐसे उत्पादों की जांच की जो उपभोक्ताओं की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते थे।

2,830 किलो लावारिस डेयरी उत्पाद नष्ट



खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक, करीब 2,830 किलो लावारिस डेयरी उत्पाद खराब स्थिति में मिले। इन्हें नष्ट कर दिया गया।

खोया मंडी, मोरी गेट, बाग दीवार और संजय मार्केट में मिले खोया, ढाप और मक्खन की हालत खराब थी। इन उत्पादों से बदबू आ रही थी और इनके खराब होने के संकेत मिले थे।

Image Credit : Business Today

विक्रेताओं से सामान का दावा करने के लिए सार्वजनिक घोषणा भी की गई, लेकिन कोई सामने नहीं आया। इसके बाद इन उत्पादों को जब्त कर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत मज्नु का टीला स्थित MCD डंपिंग साइट पर नष्ट कर दिया गया।

जनकपुरी मंडी में भी मिली गड़बड़ी



जनकपुरी मंडी में जांच के दौरान करीब 150 किलो पनीर और 10 किलो खोया भी नष्ट किया गया। यह कार्रवाई एहतियात के तौर पर की गई।

विभाग ने बताया कि जनकपुरी मंडी में 10 खाद्य कारोबारियों की जांच की गई और पनीर के 10 सैंपल लिए गए। फूड सेफ्टी व्हील के जरिए 28 निगरानी सैंपल की जांच की गई, जिनमें से चार सैंपल में डिटर्जेंट की मौजूदगी मिली।

लैब टेस्ट में खोया और क्रीम के सैंपल फेल



मोरी गेट से लिए गए खोया और क्रीम के सभी 10 सैंपल स्टेट लैब में जांच के दौरान मानकों पर खरे नहीं उतरे। वहीं बाग दीवार-संजय मार्केट से खोया के दो एन्फोर्समेंट सैंपल भी लिए गए।

हालांकि चार सैंपल, जिनमें दो पनीर और दो खोया के थे, फूड सेफ्टी व्हील टेस्ट में मानकों के अनुरूप पाए गए।

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त्योहारों तक जारी रहेगी निगरानी



स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि त्योहारों की तैयारियों की वजह से लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि असुरक्षित या मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने अधिकारियों को त्योहारों के दौरान लगातार निगरानी और जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं और कारोबारियों से सुरक्षित और मानकों के अनुरूप खाद्य उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने को कहा है।