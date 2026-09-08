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Newsटेक्नोलॉजीUPI ने बदला पेमेंट सिस्टम, अब AI की बारी...बैंकिंग से पेमेंट तक बदल सकती है आपकी पूरी वित्तीय दुनिया

UPI ने बदला पेमेंट सिस्टम, अब AI की बारी...बैंकिंग से पेमेंट तक बदल सकती है आपकी पूरी वित्तीय दुनिया

UPI से डिजिटल पेमेंट क्रांति के बाद अब भारत फाइनेंस सेक्टर में AI की बड़ी भूमिका की तैयारी कर रहा है।ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, AI की मदद से बैंकिंग, लोन असेसमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन और पर्सनलाइज्ड सेवाएं बेहतर हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी हैं।

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BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Sep 8, 2026 16:14 IST
AI Generated Image

In Short

  • UPI के बाद भारत अब AI से फाइनेंस सेक्टर को स्मार्ट बनाने की तैयारी में है।
  • AI से बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन, लोन असेसमेंट और कस्टमर सर्विस बेहतर होगी।
  • AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और जवाबदेही बड़ी चुनौती हैं।

भारत ने पिछले एक दशक में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है और अब देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए फाइनेंस सेक्टर में अगली बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, AI की मदद से लोन असेसमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट और भविष्य में ग्राहकों की ओर से पेमेंट करने जैसी सुविधाएं संभव हो सकती हैं।

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UPI के बाद अब AI पर फोकस

भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) डिजिटल पेमेंट क्रांति की रीढ़ बन चुका है। अगस्त महीने में UPI के जरिए 24.51 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू करीब 29.82 लाख करोड़ रुपये रही।

अब देश का फोकस इस बात पर है कि AI की मदद से फाइनेंशियल सिस्टम को सिर्फ पेमेंट प्रोसेस करने से आगे ले जाया जाए, ताकि बैंकिंग और भुगतान सेवाएं ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटेड बन सकें।

मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होगी चर्चा

मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में नीति निर्माता, बैंक, टेक कंपनियां और फिनटेक कंपनियों के संस्थापक शामिल होंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

इस दौरान एजेंटिक AI के संभावित इस्तेमाल और फाइनेंस सेक्टर पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा की जाएगी।

बैंकिंग में पहले से हो रहा AI का इस्तेमाल

बैंक पहले से ही AI एजेंट्स का इस्तेमाल ऑपरेशन और कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा AI आधारित सिस्टम जोखिम की पहचान, फ्रॉड पकड़ने और कर्ज लेने वालों का मूल्यांकन करने में मदद कर रहे हैं।

ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर विवेक अय्यर के अनुसार, बैंकिंग ऑपरेशन और गवर्नेंस में AI के ज्यादा इस्तेमाल से लागत कम हो सकती है और काम करने की क्षमता बढ़ सकती है।

AI के साथ बढ़ेंगे नए जोखिम

AI को ज्यादा अधिकार देने के साथ कुछ जोखिम भी बढ़ सकते हैं। इनमें गलत फैसले, पक्षपात वाले मॉडल, साइबर अटैक और डेटा प्राइवेसी जैसी चुनौतियां शामिल हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर कोई AI एजेंट गलत पेमेंट या वित्तीय फैसला करता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।

RBI के सामने इनोवेशन और सुरक्षा का संतुलन

RBI के लिए चुनौती यह है कि वह नई तकनीक को बढ़ावा दे, लेकिन सुरक्षा नियमों से समझौता न हो। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में RBI इस बात पर अपना नजरिया रखेगा कि वह AI आधारित फाइनेंस सिस्टम को किस तरह आगे बढ़ाना चाहता है।

UPI के बिजनेस मॉडल पर भी चर्चा

AI के अलावा UPI के बिजनेस मॉडल पर भी सवाल उठ रहे हैं। 2020 से UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज नहीं लिया जा रहा है, जिससे बैंक और पेमेंट कंपनियों की कमाई सीमित रहती है।

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सरकार अब UPI से जुड़े कुछ ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की संभावना पर विचार कर रही है।

भारत के डिजिटल फाइनेंस का अगला चरण दो बड़ी चुनौतियों पर निर्भर करेगा—एक ऐसा सिस्टम बनाना जो ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटेड हो, और दूसरी तरफ उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूत बिजनेस मॉडल तैयार करना जिसने डिजिटल पेमेंट क्रांति को संभव बनाया है।

Edited By:
Manita
Published On:
Sep 8, 2026