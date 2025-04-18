scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगRBI ने Kotak Mahindra Bank, IDFC First Bank और PNB पर ठोका जुर्माना! कर रहे थे ये गड़बड़ियां

RBI ने Kotak Mahindra Bank, IDFC First Bank और PNB पर ठोका जुर्माना! कर रहे थे ये गड़बड़ियां

इन जुर्मानों के बाद इन तीनों की बैंक के शेयर सोमवार 21 अप्रैल 2025 को फोकस में रहेंगे। चलिए जानते हैं आरबीआई ने इन बैंकों पर शिकंजा क्यों कसा है?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 18, 2025 15:01 IST

RBI Penalty रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश के तीन बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में एक सरकारी बैंक भी है। जिन तीन बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगया है उनमें कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank), आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) शामिल है। 

advertisement

इन जुर्मानों के बाद इन तीनों की बैंक के शेयर सोमवार 21 अप्रैल 2025 को फोकस में रहेंगे। चलिए जानते हैं आरबीआई ने इन बैंकों पर शिकंजा क्यों कसा है?

आरबीआई ने क्यों लगाया जुर्माना?

आरबीआई ने कहा कि उसने विनियामक अनुपालन में कुछ कमियों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लगाया है। 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक पर 'बैंक लोन वितरण के लिए लोन सिस्टम पर दिशानिर्देश' और 'लोन और एडवांस - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 61.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 'Know Your Customer (KYC)' के कुछ निर्देशों का पालन न करने पर 38.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

वहीं आरबीआई ने पीएनबी पर 'बैंकों में ग्राहक सेवा' के लिए जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

तीनों ही मामलों में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये पेनाल्टी विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और  इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी ट्रांजैक्शन या समझौते की वैधता पर निर्णय देना नहीं है।

Kotak Mahindra Bank Share Price

गुरुवार 17 अप्रैल को स्टॉक बीएसई पर 3.06% या 65 रुपये चढ़कर 2188 रुपये पर बंद हुआ था। 

IDFC First Bank Share Price

गुरुवार 17 अप्रैल को स्टॉक बीएसई पर 0.49% या 0.31 रुपये टूटकर 62.98 रुपये पर बंद हुआ था। 

PNB Share Price

गुरुवार 17 अप्रैल को स्टॉक बीएसई पर 0.69% या 0.68 रुपये चढ़कर 99.51 रुपये पर बंद हुआ था। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 18, 2025