नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। रिलीज के तीन हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी दर्शकों के बीच फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है। चौथे वीकेंड पर फिल्म की कमाई में एक बार फिर जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। घरेलू बाजार से लेकर विदेशों तक फिल्म नए रिकॉर्ड बना रही है। आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की और इसके निशाने पर अगला कौन सा रिकॉर्ड है।

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24वें दिन कमाई में 73.4 फीसदी का उछाल

बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 24वें दिन यानी शनिवार को भारत में 14.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। शुक्रवार को फिल्म ने 8.45 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके मुकाबले शनिवार की कमाई में 73.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन अब 1,015.20 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1,212.55 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,814.55 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

'धुरंधर 2' और 'पुष्पा 2' को छोड़ा पीछे

वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में 'रामायण' ने 'धुरंधर 2' (1,813.39 करोड़ रुपये), 'बाहुबली 2' (1,788.06 करोड़ रुपये) और 'पुष्पा 2' (1,742.10 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ यह 'दंगल' के बाद दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है।

1,000 करोड़ के क्लब में बनाई जगह

फिल्म ने 27 नवंबर को रिलीज के 23वें दिन भारत में 1,000 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार किया था। सैकनिल्क के मुताबिक, यह सबसे तेजी से इस मुकाम तक पहुंचने वाली तीसरी और कुल मिलाकर चौथी भारतीय फिल्म है। खास बात यह है कि यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली ऐसी फिल्म है, जो किसी फिल्म का सीक्वल नहीं है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

विदेशों में भी शानदार कमाई

'रामायण' का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 602 करोड़ रुपये पहुंच गया है। फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई बढ़ाने में विदेशी बाजारों की अहम भूमिका रही है। अकेले नॉर्थ अमेरिका में फिल्म ने अनुमानित 28.77 मिलियन डॉलर की कमाई की है।

हिंदी वर्जन का सबसे ज्यादा योगदान

फिल्म के कुल इंडिया नेट कलेक्शन में हिंदी वर्जन का योगदान 767.15 करोड़ रुपये यानी 75.6 फीसदी है। वहीं, कन्नड़ में 81.30 करोड़, तेलुगु में 58.30 करोड़, मलयालम में 55.90 करोड़ और तमिल में 52.55 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।

शनिवार को फिल्म के 7,028 शोज चले, जिनसे प्रति शो औसतन 20,845 रुपये की कमाई हुई। हिंदी वर्जन ने 9.50 करोड़ रुपये यानी दिन की कुल कमाई का 64.8 फीसदी हिस्सा जुटाया। वहीं, तमिल में 1.90 करोड़, मलयालम में 1.60 करोड़ और कन्नड़ में 1.40 करोड़ रुपये की कमाई हुई।

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अब 'बाहुबली 2' के इस रिकॉर्ड पर नजर

रविवार यानी 25वें दिन के लिए सुबह 5 बजे तक 7,820 शोज के 3.15 लाख टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। इससे 9.25 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है। भारत में 'बाहुबली 2' के 1,030.42 करोड़ रुपये के लाइफटाइम नेट कलेक्शन की बराबरी करने से 'रामायण' महज 15.22 करोड़ रुपये दूर है।

बता दें कि रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल की यह फिल्म 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।