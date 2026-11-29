देश की चुनावी व्यवस्था में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि, सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। ऐसे में समझते हैं कि इस बदलाव से राज्यों की हिस्सेदारी, महिला आरक्षण और चुनावी व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा।

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लोकसभा में कितनी बढ़ेंगी सीटें?

केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को संशोधित संविधान (132वां संशोधन) बिल, 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। फिलहाल लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें हैं, जिनकी संख्या बढ़कर करीब 815 हो सकती है।

लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। इसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 प्रतिनिधि हो सकेंगे। वहीं, राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव है। इससे एक सांसद के जिम्मे आने वाली आबादी कम हो सकती है।

दक्षिण भारत के राज्यों पर क्या होगा असर?

दक्षिणी राज्यों को चिंता है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन के कारण उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो सकती है। हालांकि, नए प्रस्ताव में 2051 के बाद होने वाली पहली जनगणना के संबंधित आंकड़े प्रकाशित होने तक राज्यों की मौजूदा आनुपातिक हिस्सेदारी सुरक्षित रखने की बात कही गई है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीटों का अंतर 41 से बढ़कर करीब 61-62 हो सकता है।

दो अलग-अलग जनगणना का इस्तेमाल क्यों?

राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा मोटे तौर पर 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा। वहीं, राज्यों के अंदर चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के लिए 2011 की जनगणना का इस्तेमाल होगा। सरकार का तर्क है कि 2027 की जनगणना का इंतजार करने से परिसीमन और महिला आरक्षण 2029 के चुनावों के बाद तक टल सकता है।

राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं विरोध?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सवाल उठाया कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, तो लोकसभा की सदस्य संख्या 850 करने की जरूरत क्यों है? असम और जम्मू-कश्मीर का उदाहरण देते हुए उन्होंने बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए परिसीमन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने परिसीमन आयोग की संरचना और स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए। सरकार पहले भी विपक्ष की ऐसी आशंकाओं को खारिज कर चुकी है।

महिलाओं को कितनी सीटें मिलेंगी?

संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है। मौजूदा लोकसभा में करीब 181 सीटों के मुकाबले 815 सदस्य होने पर लगभग 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। परिसीमन आयोग आरक्षित सीटों और चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तय करेगा।

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क्या सरकार के पास पर्याप्त समर्थन है?

संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन जरूरी है। लोकसभा में एनडीए के पास 320 सांसद हैं। अगर सभी 540 मौजूदा सांसद मतदान करते हैं,

प्रतीकात्मक तस्वीर

तो एनडीए को 40 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। इसके लिए केंद्र सरकार डीएमके और एनसीपी (शरद पवार) समेत क्षेत्रीय दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है।