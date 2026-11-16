Ramayana Collection: रणबीर की 'रामायण' ने तोड़े रिकॉर्ड, जानें 11 दिन में कितनी हुई कमाई

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को भारत के साथ विदेशों में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की कमाई की रफ्तार बनी हुई है। आइए जानते हैं कि 11 दिनों में फिल्म ने कितनी कमाई की और किन बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं।

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11 दिन में दुनियाभर में ₹1,384 करोड़ की कमाई

Sacnilk के मुताबिक, 5 नवंबर को रिलीज हुई 'रामायण' ने सिर्फ 11 दिनों में दुनियाभर में ₹1,384.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने 11वें दिन अकेले ₹129.50 करोड़ कमाए, जिसमें विदेशों से आए ₹40 करोड़ भी शामिल हैं। भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹909 करोड़ पहुंच गया है।

विदेशों में भी रामायण का जलवा

'रामायण' को ओवरसीज मार्केट में भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने 11 दिनों में विदेशों से ₹475.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। यह दुनियाभर की कुल कमाई का 34.3% है। यानी फिल्म की कमाई का एक बड़ा हिस्सा विदेशी सिनेमाघरों से आ रहा है।

दूसरे वीकेंड पर कितनी हुई कमाई?

भारत में फिल्म ने 11वें दिन ₹75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। यह 10वें दिन के ₹72.90 करोड़ से 2.9% ज्यादा है। फिल्म ने दूसरे वीकेंड के तीन दिनों में कुल ₹196 करोड़ नेट कमाए। भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन ₹760.60 करोड़ पहुंच गया है। रविवार को फिल्म के 23,573 शो चले और हर शो से औसतन ₹31,881 की कमाई हुई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

हिंदी वर्जन से सबसे ज्यादा कमाई

भाषा के हिसाब से देखें तो हिंदी वर्जन सबसे आगे है। फिल्म ने हिंदी में 11 दिनों में ₹582.25 करोड़ नेट कमाए, जो भारत के कुल नेट कलेक्शन का 76.6% है। कन्नड़ में ₹63.10 करोड़, तेलुगु में ₹49.40 करोड़, तमिल में ₹34.40 करोड़ और मलयालम में ₹31.45 करोड़ की कमाई हुई।

रविवार को हिंदी वर्जन ने ₹55 करोड़ कमाए। वहीं कन्नड़ में ₹5.75 करोड़, मलयालम में ₹5 करोड़, तमिल में ₹4.75 करोड़ और तेलुगु में ₹4.50 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ।

RRR और KGF 2 का रिकॉर्ड टूटा

'रामायण' ने वर्ल्डवाइड कमाई में 'RRR' और 'KGF: Chapter 2' को पीछे छोड़ दिया है। RRR का लाइफटाइम कलेक्शन ₹1,230 करोड़ और KGF 2 का ₹1,215 करोड़ था। फिल्म ने पहली 'धुरंधर' के ₹1,307.35 करोड़ का रिकॉर्ड भी पार कर लिया है।

हालांकि, 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का ₹1,813.39 करोड़ का रिकॉर्ड अभी बाकी है। Sacnilk की ऑल टाइम वर्ल्डवाइड रैंकिंग में 'रामायण' पांचवें नंबर पर पहुंच गई है। फिल्म ने आठ दिनों में ही ₹1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और ऐसा करने वाली 11वीं भारतीय फिल्म बनी थी।

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12वें दिन की एडवांस बुकिंग कैसी?

16 नवंबर सुबह 6 बजे तक फिल्म की 12वें दिन की एडवांस बुकिंग ₹16.93 करोड़ ग्रॉस रही। बुकिंग अभी जारी है और Sacnilk के लाइव ट्रैकर पर 21,868 शो शेड्यूल थे। अब देखना होगा कि दूसरे हफ्ते के वीकडेज में फिल्म अपनी कमाई की रफ्तार कितनी बरकरार रख पाती है।