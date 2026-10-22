बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने को तैयार 'रामायण'! एडवांस बुकिंग में ₹7 करोड़ पार

रणबीर कपूर और यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने रिलीज से पहले ही शानदार शुरुआत कर दी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। भारत में इसकी एडवांस टिकट बिक्री का ग्रॉस कलेक्शन ₹7 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं, विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

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एडवांस बुकिंग में बिके 1.25 लाख टिकट

ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, गुरुवार सुबह तक 'रामायण: पार्ट 1' के करीब 1.25 लाख टिकट बिक चुके थे। ये बुकिंग देशभर में 3,707 शोज के लिए हुई है।

फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग ₹7.10 करोड़ ग्रॉस तक पहुंच गई है। हालांकि, इसमें ब्लॉक सीटों की बुकिंग भी शामिल है। इन्हें हटाने पर एडवांस टिकट बिक्री ₹5.17 करोड़ रही।

21 अक्टूबर के मुकाबले बुकिंग में ₹2.34 करोड़ यानी करीब 49 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान फिल्म के 215 नए शोज भी जोड़े गए हैं।

104 शहरों में शुरू हुई एडवांस बुकिंग

फिल्म की एडवांस बुकिंग दशहरे के मौके पर 20 अक्टूबर से शुरू हुई थी। Sacnilk के मुताबिक, अब तक देश के 104 शहरों में टिकटों की बुकिंग दर्ज की गई है।

21 अक्टूबर की सुबह 7 बजे तक फिल्म के 83,412 टिकट बिके थे, जिनकी कीमत करीब ₹4.78 करोड़ थी। उसी दिन दोपहर 3 बजे तक यह आंकड़ा बढ़कर 92,872 टिकट और ₹5.46 करोड़ पहुंच गया।

फिलहाल सभी एडवांस बुकिंग 5 नवंबर के पहले दिन के शोज के लिए हुई हैं। शुरुआती आंकड़ों में ओपनिंग डे की ऑक्यूपेंसी करीब 15 फीसदी दर्ज की गई है।

Image Credit : Aaj Tak

विदेशों में ₹12 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग

भारत के साथ विदेशों में भी 'रामायण: पार्ट 1' की एडवांस बुकिंग तेज है।

Films Discourse के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में फिल्म की एडवांस टिकट बिक्री 13 लाख डॉलर यानी करीब ₹12.3 करोड़ के पार पहुंच गई है।

फिल्म की विदेशी रिलीज की जिम्मेदारी सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल संभाल रही है। हालांकि, अभी सभी विदेशी बाजारों में एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है।

पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है फिल्म?

Sacnilk के अनुमान के मुताबिक, 'रामायण: पार्ट 1' हिंदी में पेड प्रीव्यू समेत पहले दिन करीब ₹80 करोड़ नेट कमा सकती है।

वहीं, सभी भाषाओं को मिलाकर भारत में ओपनिंग डे का नेट कलेक्शन ₹110 करोड़ से ज्यादा रहने का अनुमान है। हालांकि, ये शुरुआती अनुमान हैं और वास्तविक कमाई अलग हो सकती है।

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कब रिलीज होगी 'रामायण: पार्ट 1'?

नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' 5 नवंबर को हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।