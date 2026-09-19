दुनिया के औसत से आधा है भारत का कार्बन उत्सर्जन, PM Modi ने गिनाईं सोलर एनर्जी की उपलब्धियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण और जलवायु पर हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की बड़ी उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने बताया कि देश में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दुनिया के औसत से आधा है। पिछले 12 साल में सोलर क्षमता तेजी से बढ़ी है। जानिए पीएम मोदी ने और क्या कहा।
In Short
- पीएम मोदी ने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दुनिया के औसत के आधे से भी कम है।
- पिछले 12 साल में भारत की सोलर क्षमता 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण और जलवायु पर हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की पर्यावरण सुरक्षा और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दुनिया के औसत के आधे से भी कम है। वहीं विकसित देशों में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन भारत के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिए दुनिया को साथ लेकर नए मापदंड बना रहा है।
12 साल में सोलर क्षमता में बड़ा इजाफा
पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 12 साल में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी तरक्की की है। देश की सोलर क्षमता 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है।
उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण बचाने के पुराने विचारों को आधुनिक सोच से जोड़कर आगे बढ़ रहा है। सरकार का बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है, जिसने पर्यावरण सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है।
50 लाख से ज्यादा घरों में लगे सोलर पैनल
पीएम मोदी ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को बिजली बनाने का केंद्र बनाया जा रहा है। देश में 50 लाख से ज्यादा घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि यह संख्या दुनिया के कई देशों के कुल घरों से भी ज्यादा है। इस योजना के तहत सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की मदद दी है।
वहीं कुसुम योजना के तहत 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए गए हैं।
पेरिस के वादे समय से पहले पूरे किए
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जी20 का इकलौता देश है, जिसने पेरिस में हुए COP21 के सभी वादे समय से पहले पूरे कर लिए हैं।
उनके मुताबिक, गैर-जीवाश्म ईंधन, सोलर क्षमता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने जैसे हर क्षेत्र में भारत की चर्चा हो रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत इन उपलब्धियों को वैश्विक मंचों पर मजबूती से रखता है और हर भारतवासी को भी इस दिशा में अपना दम दिखाना चाहिए।
सोलर एनर्जी से 20 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन रुका
पीएम मोदी ने बताया कि देश में वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और करोड़ों घरों में एलईडी बल्ब पहुंचाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अकेले सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से करीब 20 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन रोकने में मदद मिली है। इसके अलावा देश में विंड एनर्जी की क्षमता तीन गुना हो गई है और हाइड्रो क्षमता भी काफी बढ़ी है।
पर्यावरण सुरक्षा के लिए भारत की पहल
प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इंटरनेशनल सोलर एलायंस, सीडीआर, ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस और मिशन लाइफ का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि ये सभी पहल पर्यावरण और जलवायु सुरक्षा को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दिखाती हैं। भारत दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड बनाने की दिशा में काम कर रहा है।