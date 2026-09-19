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Newsट्रेंडिंगIIT Bombay में छात्र की मौत के बाद हंगामा, परीक्षा में ChatGPT इस्तेमाल करने पर संस्थान ने दी सफाई

IIT Bombay में छात्र की मौत के बाद हंगामा, परीक्षा में ChatGPT इस्तेमाल करने पर संस्थान ने दी सफाई

IIT Bombay में दूसरे साल के एक छात्र की मौत के बाद संस्थान ने बयान जारी किया है। छात्र को परीक्षा के दौरान ChatGPT इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। संस्थान के मुताबिक, छात्र की काउंसलिंग की गई थी और उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई थी। मामले की जांच जारी है।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 19, 2026 12:00 IST
छात्र IIT Bombay के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में पढ़ता था। (छात्र की लिंक्डइन प्रोफाइल से ली गई AI की मदद से तैयार तस्वीर)
छात्र IIT Bombay के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में पढ़ता था। (छात्र की लिंक्डइन प्रोफाइल से ली गई AI की मदद से तैयार तस्वीर)

In Short

  • IIT Bombay का छात्र परीक्षा के दौरान ChatGPT इस्तेमाल करते पकड़ा गया था
  • संस्थान के मुताबिक छात्र की काउंसलिंग हुई थी लेकिन कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई
  • छात्र की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी है

मुंबई के IIT Bombay में दूसरे साल के एक छात्र की मौत के बाद संस्थान ने बयान जारी किया है। छात्र को परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन और ChatGPT का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि, IIT Bombay ने साफ किया है कि इस मामले में छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। छात्र की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है।

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परीक्षा में ChatGPT का किया था इस्तेमाल

छात्र IIT Bombay के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में दूसरे साल की पढ़ाई कर रहा था।

संस्थान के मुताबिक, छात्र ने परीक्षा के दौरान सवालों के जवाब जानने के लिए प्रश्नपत्र ChatGPT पर अपलोड किया था। इसके बाद शिक्षक और विभाग के प्रमुख ने छात्र से इस मामले में बातचीत की थी।

IIT Bombay ने अपने बयान में बताया कि छात्र की काउंसलिंग की गई थी। उसे भरोसा दिलाया गया था कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

संस्थान ने स्पष्ट किया कि छात्र के खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

हॉस्टल के कमरे में मिला मृत

संस्थान के मुताबिक, शिक्षक और विभाग प्रमुख से बातचीत के बाद छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में लौट गया था। बाद में उसी शाम वह अपने कमरे में मृत पाया गया।

इस घटना के बाद IIT Bombay परिसर में छात्रों के बीच चिंता का माहौल है और विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई हैं।

IIT Bombay ने छात्र की मौत पर गहरा दुख जताया है। संस्थान का कहना है कि वह इस घटना से प्रभावित छात्र के दोस्तों, सहपाठियों, शिक्षकों और अन्य लोगों को सहायता उपलब्ध करा रहा है।

छात्र की मौत की जांच जारी

IIT Bombay ने अपने बयान में कहा है कि छात्र की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच संबंधित अधिकारी कर रहे हैं।

संस्थान ने छात्र की मौत को परीक्षा में ChatGPT इस्तेमाल करने की घटना से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा है। उसने केवल परीक्षा के दौरान हुई घटना और उसके बाद उठाए गए कदमों की जानकारी दी है।

फिलहाल, छात्र की मौत के कारणों को लेकर जांच जारी है।


 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 19, 2026