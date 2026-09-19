Box Office पर Hanuman Ansh की आंधी, Mirzapur भी ₹200 करोड़ पार, नई फिल्में पड़ीं फीकी
बॉक्स ऑफिस पर 'Hanuman Ansh' और 'Mirzapur: The Movie' का दबदबा बना हुआ है। 'Hanuman Ansh' भारत में ₹250 करोड़ के करीब पहुंच गई है, जबकि 'Mirzapur' ने ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं इस हफ्ते रिलीज हुई 'Daayra' और 'Vibe' की शुरुआत धीमी रही है।
In Short
- 'Hanuman Ansh' का भारत में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ₹248.38 करोड़ पहुंच गया है।
- 'Mirzapur: The Movie' ने भारत में ₹206.20 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है।
- नई रिलीज 'Daayra' ने पहले दिन ₹90 लाख और 'Vibe' ने ₹1.50 करोड़ की कमाई की।
बॉक्स ऑफिस पर इस समय दो फिल्मों का जबरदस्त दबदबा देखने को मिल रहा है। एक तरफ 'Hanuman Ansh' भारत में ₹250 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ Pankaj Tripathi और Ali Fazal की 'Mirzapur: The Movie' ने भी ₹200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन दोनों फिल्मों के बीच इस हफ्ते रिलीज हुई नई फिल्में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में पीछे रह गई हैं।
₹250 करोड़ के करीब पहुंची Hanuman Ansh
Sacnilk के मुताबिक, 'Hanuman Ansh' की शुरुआत काफी धीमी रही थी। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ ₹10 लाख की कमाई की थी। इसके बाद इसकी कमाई में तेजी देखने को मिली।
फिल्म ने पहले हफ्ते ₹1.08 करोड़ और दूसरे हफ्ते ₹40 लाख कमाए। तीसरे हफ्ते कमाई बढ़कर ₹10.40 करोड़ हो गई। इसके बाद चौथे हफ्ते फिल्म ने ₹61 करोड़, पांचवें हफ्ते ₹90.25 करोड़ और छठे हफ्ते ₹80.25 करोड़ का कारोबार किया।
सातवें शुक्रवार को फिल्म ने ₹5 करोड़ कमाए। इसके साथ 43 दिनों में फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन ₹248.38 करोड़ हो गया है।
दुनियाभर में ₹316 करोड़ से ज्यादा कमाई
'Hanuman Ansh' का भारत में ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ₹293.30 करोड़ पहुंच गया है। वहीं विदेशों में फिल्म ने ₹23 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹316.30 करोड़ हो गया है।
Mirzapur ने भी दिखाया दम
'Hanuman Ansh' की शानदार कमाई के बीच 'Mirzapur: The Movie' भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से बनी हुई है। फिल्म ने पहले दिन ₹25.75 करोड़ का कलेक्शन किया था।
फिल्म ने पहले हफ्ते ₹148.45 करोड़ और दूसरे हफ्ते ₹55 करोड़ कमाए। तीसरे शुक्रवार को इसके खाते में ₹2.75 करोड़ आए। इसके साथ भारत में फिल्म का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ₹206.20 करोड़ पहुंच गया है।
फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन ₹245.64 करोड़ है। वहीं विदेशों में इसने ₹50.50 करोड़ कमाए हैं। इस तरह 'Mirzapur: The Movie' की वर्ल्डवाइड कमाई ₹296.14 करोड़ पहुंच गई है।
नई फिल्मों की शुरुआत धीमी
इस हफ्ते करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' और कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की फिल्म 'वाइब' भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं। हालांकि दोनों फिल्मों की शुरुआत धीमी रही।
'Daayra' ने पहले दिन भारत में सिर्फ ₹90 लाख कमाए। यह करीना कपूर खान की 2024 में आई 'The Buckingham Murders' के बाद सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म है। 'The Buckingham Murders' ने पहले दिन ₹1.38 करोड़ कमाए थे।
वहीं 'Vibe' ने 'Daayra' से बेहतर शुरुआत करते हुए पहले दिन ₹1.50 करोड़ का कलेक्शन किया।