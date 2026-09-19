सोमवार को रडार पर रहेगा ये आईटी स्टॉक! फंड जुटाने के प्रस्ताव पर हो सकता है फैसला- चेक करें डिटेल्स
आईटी सेक्टर की कंपनी Kellton Tech Solutions के शेयर पर सोमवार को निवेशकों की नजर रह सकती है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि बोर्ड की अहम बैठक 23 सितंबर को होगी। इस बैठक में कंपनी के लिए फंड जुटाने से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा और फैसला संभव है।
आईटी सेक्टर की कंपनी, केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Kellton Tech Solutions Ltd) का शेयर अगले सोमवार 21 सितंबर को निवेशकों के रडार पर रहेगा। दरअसल कंपनी ने बीते शुक्रवार को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक बुधवार, 23 सितंबर 2026 को होने वाली है।
इस बैठक में कंपनी फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी और उसे मंजूरी देने पर फैसला लिया जा सकता है। कंपनी इक्विटी शेयर और/या अन्य पात्र सिक्योरिटीज जारी करके फंड जुटाने की योजना पर विचार करेगी। इसके लिए एक या एक से ज्यादा अनुमत तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फंड जुटाने से जुड़े नियम, शर्तें और अन्य जरूरी विवरण बोर्ड द्वारा तय किए जाएंगे।
Kellton Tech Share Price
कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 0.59% या 0.08 रुपये चढ़कर 13.68 रुपये पर बंद हुआ और एनएसई पर स्टॉक 0.22% या 0.03 रुपये चढ़कर 13.60 रुपये पर बंद हुआ था।
हाल ही कंपनी ने दी थी ये जानकारी
कंपनी ने हाल ही में अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे एक प्रमुख ऑटोमोटिव फाइनेंस कंपनी ने एंटरप्राइज लोन इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम दिया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कंपनी के लोन से जुड़े अलग-अलग सिस्टम को एक सुरक्षित, व्यवस्थित और एक-दूसरे से जोड़ने वाले नेटवर्क के जरिए जोड़ना है।
यह प्लेटफॉर्म लोन आवेदन की शुरुआत करने वाले सिस्टम, ग्राहक प्रबंधन, क्रेडिट जांच और लोन सर्विसिंग सिस्टम को बाहरी वेरिफिकेशन और वित्तीय डेटा उपलब्ध कराने वाले प्रदाताओं से एक ही नियंत्रित लेयर के माध्यम से जोड़ेगा। इससे आवेदकों की पहचान और जानकारी की जांच, क्रेडिट का आकलन, लोन देने की पात्रता का फैसला और ग्राहकों के रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया आसान होगी। साथ ही, लोन से जुड़े अलग-अलग सिस्टम को जोड़ने की जटिलता भी कम होगी।
कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म को कुछ तय कनेक्शन तक सीमित रखने के बजाय एक ऐसे दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले फ्रेमवर्क के रूप में डिजाइन करने का फैसला किया है, जिसमें कारोबार बढ़ने के साथ नए डेटा प्रदाता, नए चैनल और नए लोन प्रोडक्ट आसानी से जोड़े जा सकेंगे।