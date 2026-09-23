scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगदिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी, ट्रंप के G20 समिट में शामिल होने की चर्चा तेज

दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी, ट्रंप के G20 समिट में शामिल होने की चर्चा तेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर में अमेरिका दौरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। संभावित दौरे में वह फ्लोरिडा में होने वाली G20 समिट में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक और क्वाड समिट की भी संभावना जताई जा रही है। कनाडा यात्रा पर भी नजर है।

Advertisement
Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 23, 2026 14:21 IST

In Short

  • पीएम मोदी के दिसंबर में अमेरिका के फ्लोरिडा में होने वाली G20 समिट में शामिल होने की चर्चा तेज।
  • G20 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक और क्वाड समिट की संभावना।
  • अमेरिका के बाद पीएम मोदी के कनाडा दौरे की भी चर्चा, ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर में अमेरिका दौरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अगर पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं तो वह फ्लोरिडा में होने वाली G20 लीडर्स समिट में शामिल हो सकते हैं।

2026 की G20 लीडर्स समिट 14 और 15 दिसंबर को ट्रंप नेशनल डोरल मियामी में आयोजित होनी है। इसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे।

advertisement

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी कह चुके हैं कि पीएम मोदी के दिसंबर में G20 के लिए अमेरिका आने की उम्मीद है। हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से अभी पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

ट्रंप के साथ हो सकती है द्विपक्षीय बैठक

अगर पीएम मोदी फ्लोरिडा जाते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है।

G20 समिट के दौरान क्वाड समिट कराने की भी तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा अमेरिका यात्रा के बाद पीएम मोदी के कनाडा जाने की भी चर्चा है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनकी जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी G20 के आसपास कनाडा आ सकते हैं। हालांकि, अभी तारीख तय नहीं हुई है।

Image Credit : Aaj Tak

कनाडा के साथ ट्रेड डील पर भी नजर

रिपोर्टों के मुताबिक, भारत और कनाडा के बीच ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है। पीएम मोदी की कनाडा यात्रा को लेकर भी अंतिम कार्यक्रम भारत सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा।

UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे जयशंकर

इस समय न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का 81वां सत्र चल रहा है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी UNGA में शामिल नहीं हुए हैं।

भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वह 26 सितंबर को महासभा के हाई लेवल सेशन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जयशंकर कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे।

फरवरी 2025 में हुई थी पिछली अमेरिका यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पिछली यात्रा फरवरी 2025 में हुई थी। 13 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी की आधिकारिक वर्किंग विजिट के दौरान उनकी मेजबानी की थी।

प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक यात्रा सूची के मुताबिक, फरवरी 2025 के बाद पीएम मोदी की कोई अमेरिका यात्रा दर्ज नहीं है।

अगर दिसंबर में प्रस्तावित G20 यात्रा होती है तो यह फरवरी 2025 के बाद पीएम मोदी की अगली अमेरिका यात्रा होगी। हालांकि, अभी इसे संभावित यात्रा के तौर पर ही देखा जा रहा है और अंतिम पुष्टि भारत सरकार की ओर से होनी बाकी है।

advertisement

Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 23, 2026