अब Passport पर लगेगी चिप! भारत में शुरू हुआ ई-पासपोर्ट सिस्टम, विदेश यात्रा होगी आसान और स्मार्ट

भारत सरकार ने E-passport की शुरूआत कर दी है। यह पासपोर्ट आपके इंटरनेशनल ट्रैवल को आसान और स्मार्ट बनाएग। आर्टिकल में ई-पासपोर्ट से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 14, 2025 15:24 IST
India’s e-passport debut: What you need to know about the secure, tech-driven upgrade

अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब भारत सरकार ने चिप वाले ई-पासपोर्ट (E-passport) की शुरुआत कर दी है। इस तकनीक से अब यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और स्मार्ट होगी। इस कदम से भारत अब उन विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जो पहले से बायोमेट्रिक पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं।

क्या है ई-पासपोर्ट? (What is E-Passport?)

ई-पासपोर्ट एक डिजिटल तकनीक से बना पासपोर्ट है, जिसमें पासपोर्ट के पिछले हिस्से (back cover) में एक RFID चिप और एंटीना लगा होता है। इस चिप में आपकी सारी जरूरी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर, बायोमेट्रिक डिटेल्स (चेहरा और फिंगरप्रिंट) सिक्योर रूप से सेव रहती हैं।

ये सारी जानकारी इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जैसे कि BAC, PA और EAC के जरिए एन्क्रिप्टेड होती है, जिससे डेटा चोरी या फर्जीवाड़ा होने की संभावना बेहद कम हो जाती है।

किन शहरों में शुरू हुई है यह सुविधा?

भारत सरकार ने Passport Seva 2.0 प्रोग्राम के तहत अप्रैल 2024 से ई-पासपोर्ट की शुरुआत की थी। पहले चरण में यह सुविधा नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, गोवा, शिमला, जयपुर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में शुरू की गई। सरकार का लक्ष्य है कि जून 2025 तक पूरे देश में इसका रोलआउट कर दिया जाए।

कैसे बदलेगा यात्रियों का अनुभव?

ई-पासपोर्ट से सबसे बड़ा बदलाव इमिग्रेशन चेकप्वाइंट पर नजर आएगा। अब यात्रियों को लंबी कतारों में खड़े नहीं रहना पड़ेगा। ई-गेट्स (E-gates) से गुजरना तेज और कॉन्टैक्टलेस होगा। यह न सिर्फ समय बचाएगा, बल्कि यात्रियों को एक प्रोफेशनल और सहज अनुभव देगा।

भारत अब इन देशों की लिस्ट में शामिल

भारत अब उन 120 से ज्यादा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां पहले से बायोमेट्रिक पासपोर्ट (Biometric Passport) इस्तेमाल हो रहा है। इसमें शामिल हैं:

  • अमेरिका (USA)
     
  • कनाडा (Canada)
     
  • जापान (Japan)
     
  • यूके (UK)
     
  • फ्रांस (France)
     
  • ऑस्ट्रेलिया (Australia)
     
  • साउथ कोरिया (South Korea)
     
  • जर्मनी (Germany)
     

अब भारतीय नागरिकों को इन देशों में एंट्री करते समय ज्यादा सुविधा और सम्मान मिलेगा।

ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें अप्लाई? ( how to apply for e passport?)

ई-पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का तरीका लगभग पहले जैसा ही है:

स्टेप 1: आपको Passport Seva पोर्टल पर लॉगिन कर अप्लिकेशन भरनी होगी।

स्टेप 2: अप्वॉइंटमेंट लेकर नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या डाकघर पासपोर्ट केंद्र (POPSK) पर जाकर बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होंगी।

स्टेप 3: वहां से आपका ई-पासपोर्ट प्रोसेस होकर सीधे घर भेजा जाएगा।

सरकार की योजना है कि आने वाले समय में ई-पासपोर्ट को डिजिटल वीजा, मोबाइल पासपोर्ट वॉलेट, आधार और डिजीलॉकर इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स से जोड़ा जाए, जिससे यात्रा पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल हो सके।

