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Newsट्रेंडिंगसंसद के तीसरे सप्ताह की आज शुरुआत! विपक्ष की रणनीति पर बैठक; FCRA समेत कई अहम बिलों पर रहेगी नजर

संसद के तीसरे सप्ताह की आज शुरुआत! विपक्ष की रणनीति पर बैठक; FCRA समेत कई अहम बिलों पर रहेगी नजर

संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा सप्ताह कई अहम घटनाओं के साथ शुरू हो रहा है। सरकार महत्वपूर्ण बिल आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष ने भी अपनी नई रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सदन में कामकाज होगा या फिर हंगामा जारी रहेगा।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 3, 2026 11:10 IST

In Short

  • संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा सप्ताह शुरू, सरकार कई अहम बिलों को सदन में पेश करने और आगे बढ़ाने की तैयारी में।
  • विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की सुबह 10 बजे बैठक, सत्र के लिए आगे की रणनीति पर होगी चर्चा; FCRA Bill पेश होने की भी चर्चा।
  • पिछले दो हफ्तों में हंगामे से प्रभावित रही कार्यवाही के बाद सरकार की कोशिश, लंबित विधेयकों पर चर्चा और मतदान कराना।

संसद के मॉनसून सत्र के तीसरा हफ्ते की शुरुआत आज से हो चुकी है। पिछले दो हफ्तों में लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों का कामकाज प्रभावित हुआ था। अब सरकार अपने लेजिस्लेटिव एजेंडे को रफ्तार देना चाहती है, जबकि विपक्ष भी आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करने में जुटा है। ऐसे में इस सप्ताह सदन में बिल, बहस और विपक्ष की रणनीति पर सभी की नजर रहेगी।

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सदन में पेश हो सकता है FCRA बिल

चर्चा है कि केंद्र सरकार इस सप्ताह सदन में FCRA बिल पेश कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इसके बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। परिसीमन बिल को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है और इस पर अब भी संशय बना हुआ है। सरकार का फोकस फिलहाल उन बिलों को आगे बढ़ाने पर है, जो उसके लेजिस्लेटिव एजेंडे में शामिल हैं और जिन पर सदन की मंजूरी जरूरी है।

लोकसभा में पेश किए जाएंगे दो अहम बिल

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 पेश करेंगे। इस बिल को अंग्रेजी में ‘द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल, 2026’ कहा गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026 को लोकसभा में पेश करेंगी। सरकार इन बिलों पर सदन में चर्चा आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

राज्यसभा में MSME संशोधन बिल

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेंगे। इस बिल को सदन में विचार और पारित कराने के लिए लाया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र चाहता है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही चलने दे, ताकि महत्वपूर्ण बिलों पर पूरी चर्चा हो और उन्हें वोटिंग के जरिए पारित कराया जा सके।

दो बिल पहले ही हो चुके हैं पास

मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदन राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026 और लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026 को पहले ही पारित कर चुके हैं।

पिछले दो हफ्तों में लगातार हुआ हंगामा

मॉनसून सत्र के पहले दो हफ्तों में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। विपक्ष ने नीट और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चंदा विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा था। अब तीसरे सप्ताह में यह साफ होगा कि सदन का कामकाज सुचारु रूप से चल पाता है या फिर हंगामा जारी रहता है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 3, 2026