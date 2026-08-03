केरल में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, सबरीमाला-रन्नी में बाढ़ का खतरा; कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद

केरल के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात गंभीर हो गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता पथानामथिट्टा जिले के सबरीमाला, रन्नी और आसपास के निचले इलाकों को लेकर है।

बारिश के कारण पानी का लेवल बढ़ने और बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। अब अलग-अलग जिलों में बारिश से बने हालात और प्रशासन की तैयारियों को समझना जरूरी है।

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तीन जगह 100 MM से ज्यादा बारिश

इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के डेटा के मुताबिक, रविवार सुबह 8.30 बजे से सोमवार शाम 5.30 बजे के बीच तीन वेदर स्टेशनों पर 100 MM से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।

पथानामथिट्टा के वेंकुरिंजी में सबसे ज्यादा 104.5 MM बारिश हुई। इसके बाद इडुक्की के उडुम्बन्नूर में 103.0 MM और चेरुथोनी में 101.5 MM बारिश रिकॉर्ड की गई। इन आंकड़ों से साफ है कि राज्य के कई इलाकों में बारिश काफी तेज रही।

कई जिलों में दर्ज हुई तेज बरसात

पथानामथिट्टा के लाहा में 87.0 MM, अलप्पुझा के थाइकाट्टुस्सेरी में 80.0 MM और एर्नाकुलम के नेरियामंगलम में 75.0 MM बारिश हुई। पथानामथिट्टा के उलानाडु में 74.5 MM, एर्नाकुलम के मट्टनचेरी में 71.0 MM और रन्नी चेथक्कल में 65.5 MM बारिश दर्ज की गई।

इसके अलावा कोट्टायम के वडवाथूर में 64.0 MM, एर्नाकुलम के पल्लुरुथी में 63.0 MM और त्रिशूर के मुनक्कल में 62.0 MM बारिश रिकॉर्ड हुई। IMD ने 60 MM या उससे ज्यादा बारिश वाले इन सभी इलाकों को ज्यादा बारिश वाली कैटेगरी में रखा है।

सबरीमाला और रन्नी में बढ़ी चिंता

सबरीमाला इलाके में लगातार बारिश के कारण पथानामथिट्टा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रन्नी और आसपास के क्षेत्रों में पानी का लेवल बढ़ने की आशंका है। रातभर हुई बारिश के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश दिया गया है।

केरल के टूरिज्म मिनिस्टर पीसी विष्णुनाध जिले में रहकर डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अरनमुला MLA अबिन वर्की, सीनियर अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ कोझेनचेरी के हालात का भी जायजा लिया।

स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित

बारिश को देखते हुए कई जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने सोमवार को सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में छुट्टी घोषित कर दी। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन भी जिला कलेक्टर्स के साथ ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग कर बारिश से बने हालात का जायजा लेंगे।

साउथवेस्ट मॉनसून एक्टिव रहने के कारण केरल में बारिश आगे भी जारी रहने का अनुमान है। प्रशासन खासतौर पर पथानामथिट्टा और दूसरे संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर है।