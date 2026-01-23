OTT Releases this Week: एक और शुक्रवार और फिर से हर बार की तरह इस बार भी अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं जिसे देखकर आप अपना लॉन्ग वीकेंड मजेदार बना सकते हैं।

इस बार शनिवार और रविवार के साथ-साथ सोमवार को भी गणतंत्र दिवस की छुट्टी है। ऐसे में आपका 3 दिन मजेदार जाए इसलिए आज हम आपके लिए ऐसे कई लेटेस्ट रिलीज लेकर आए हैं जिससे आप अपना वीकेंड मजेदार बना सकते हैं। इस हफ्ते रोमांस, कॉमेडी, क्राइम और देशभक्ति से जुड़ी कहानियां रिलीज हुई हैं। चलिए जानते हैं इस बार कौन-कौन सा नया कंटेंट आया है।

Tere Ishk Mein

Netflix पर रिलीज हुई यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म धनुष और कृति सैनन की जोड़ी के कारण चर्चा में है। फिल्म का निर्देशन आनंद एल. राय ने किया है। कहानी एक गुस्सैल छात्र नेता की है, जिसकी जिंदगी रिसर्च स्कॉलर मुक्ति से मिलने के बाद बदलती है। प्यार, टूटन और सात साल बाद बदले हालात इस कहानी को आगे ले जाते हैं।

Mastiii 4

Zee5 पर आई यह फिल्म मस्ती फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी है। विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और अरशद वारसी की तिकड़ी एक बार फिर शादीशुदा जिंदगी से ऊबकर गलत फैसलों में उलझती नजर आएगी। हल्की-फुल्की कॉमेडी और अराजक हालात इस फिल्म का आधार हैं।

Space Gen Chandrayaan

JioHotstar की यह ड्रामा सीरीज चंद्रयान-2 की नाकामी के बाद की कहानी दिखाती है। नकुल मेहता और श्रिया सरन अहम भूमिकाओं में हैं। सीरीज वैज्ञानिकों के दबाव, संघर्ष और आखिरकार चंद्रयान-3 की सफलता तक का सफर दिखाती है।

Gustaakh Ishq

1990 के दशक की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म JioHotstar पर रिलीज हुई है। विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की यह कहानी परंपरा, मोहब्बत और महत्वाकांक्षा के टकराव को दिखाती है।

Cheekatilo

Amazon Prime Video पर आ रही यह तेलुगु क्राइम थ्रिलर शोभिता धुलिपाला के दमदार किरदार पर टिकी है। एक पॉडकास्टर की जांच, हैदराबाद में सीरियल किलर और मनोवैज्ञानिक तनाव इसकी कहानी को गहराई देते हैं।