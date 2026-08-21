OTT वॉच लिस्ट में जोड़ लें ये नाम; Welcome To The Jungle से Toy Story 5 तक मिलेगा भरपूर मनोरंजन

इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के लिए फिल्मों और सीरीज की लंबी लिस्ट आई है। थिएटर में पसंद की गई फिल्मों से लेकर नई इंटरनेशनल सीरीज तक कई बड़े टाइटल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए हैं। इनमें एक्शन कॉमेडी ड्रामा रोमांस और फैंटेसी जैसी अलग अलग तरह की कहानियां शामिल हैं। अगर आप इस वीकेंड कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये रिलीज आपके लिए खास हो सकती हैं।

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इन सभी रिलीज में कुछ बड़े नाम शामिल हैं जिनका इंतजार दर्शक काफी समय से कर रहे थे।

Welcome To The Jungle; JioHotstar

अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुई है। यह लोकप्रिय कॉमेडी फ्रेंचाइजी की नई फिल्म है जिसमें बड़ी स्टार कास्ट नजर आएगी। फिल्म की कहानी ऐसे किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक खतरनाक जंगल में फंस जाते हैं। इसमें कॉमेडी एक्शन और कई मजेदार मोड़ देखने को मिलेंगे। यह फिल्म 21 अगस्त 2026 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है।

Jana Nayagan; ZEE5

विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म जना नायकन भी इस हफ्ते ओटीटी पर आई है। एच विनोद के निर्देशन में बनी यह पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म एक पूर्व पुलिस अधिकारी की कहानी दिखाती है जो विचारधारा सत्ता और निजी फैसलों के बीच फंस जाता है। फिल्म में पूजा हेगड़े बॉबी देओल और मामिता बैजू भी अहम भूमिका में हैं। यह विजय की फुल टाइम राजनीति में जाने से पहले आखिरी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म 21 अगस्त 2026 को जी5 पर रिलीज हुई है।

Novak Djokovic: The Wolf in Winter; Amazon Prime Video

टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविच पर बनी डॉक्यूमेंट्री नोवाक जोकोविच: द वुल्फ इन विंटर भी दर्शकों के लिए उपलब्ध है। इसमें जोकोविच के करियर उनकी सोच और लगातार बेहतर करने की कोशिश को दिखाया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनकी वापसी और जीत के जुनून पर आधारित है। इसे 20 अगस्त 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है।

Toy Story 5; Amazon Prime Video

डिज्नी और पिक्सर की मशहूर एनिमेशन फिल्म टॉय स्टोरी 5 भी इस हफ्ते रिलीज हुई है। फिल्म में वुडी बज लाइटईयर और जेसी एक नए एडवेंचर के साथ वापस आए हैं। इस बार कहानी में तकनीक और बच्चों के खेलने के बदलते तरीके को दिखाया गया है। इसमें लिलिपैड नाम का हाई टेक टैबलेट खिलौनों के सामने नई चुनौती खड़ी करता है। टॉय स्टोरी 5 को 18 अगस्त 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है।

Lanterns; JioHotstar पर रिलीज

डीसी की सुपरहीरो सीरीज लैंटर्न्स भी इस हफ्ते दर्शकों के बीच आई है। कहानी में अनुभवी ग्रीन लैंटर्न हैल जॉर्डन और नए सदस्य जॉन स्टीवर्ट एक रहस्यमयी हत्या की जांच करते हैं। शुरुआत में यह मामला सामान्य लगता है लेकिन आगे चलकर एक बड़ी रहस्यमयी कहानी सामने आती है। यह सीरीज 16 अगस्त 2026 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है।

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Pyaar Prema Kalyanam; Netflix

मलयालम रोमांटिक कॉमेडी प्यार प्रेमा कल्याणम भी इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुई है। फिल्म नई शादीशुदा जोड़ी की कहानी दिखाती है जो परिवार की उम्मीदों और अपनी निजी जिंदगी के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश करती है। रिश्तों और परिवार से जुड़ी इस कहानी में कई मजेदार मोड़ देखने को मिलते हैं। फिल्म 21 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है।

इसके अलावा एवरेज जो सीजन 2 लव इज ब्लाइंड यूके सीजन 3 ब्लड सैक्रिफाइस और एस एंड एक्स जैसे कई अन्य टाइटल भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस हफ्ते की लिस्ट में हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ मौजूद है।