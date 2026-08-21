अवारापन 2 की रफ्तार बरकरार; 150 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म, बंटवारा 1947 की कमाई हुई धीमी

एमरान हाशमी की फिल्म अवारापन 2 और सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला अब साफ दिखाई देने लगा है। दोनों फिल्में दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी हैं, लेकिन कमाई के मामले में दोनों की स्थिति अलग-अलग नजर आ रही है। जहां अवारापन 2 लगातार दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है, वहीं बंटवारा 1947 की कमाई में बड़ी गिरावट आई है। आइए जानते हैं दूसरे हफ्ते में दोनों फिल्मों की कमाई और बॉक्स ऑफिस पर उनकी स्थिति कैसी है।

advertisement

अवारापन 2 ने पकड़ी मजबूत पकड़

अवारापन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत के बाद अपनी पकड़ बनाए रखी है। फिल्म ने भारत में अब तक करीब 113.52 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है। वहीं फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 135.46 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की कमाई को लेकर उम्मीद बनी हुई है और अब इसकी नजर 150 करोड़ रुपये के आंकड़े पर है।

फिल्म ने पहले दिन करीब 22 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके बाद दूसरे दिन 33.75 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 26 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। पूरे पहले हफ्ते में फिल्म ने करीब 113.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई दर्ज की। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की रफ्तार बनी हुई है।

बंटवारा 1947 की कमाई में आई गिरावट

वहीं सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत के बाद रफ्तार बनाए नहीं रख पाई। फिल्म ने पहले दिन करीब 5.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिल्म को फायदा मिला और इसने करीब 13.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

हालांकि वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिली। सातवें दिन फिल्म ने करीब 1.35 करोड़ रुपये कमाए और पहले हफ्ते का भारत नेट कलेक्शन करीब 33.60 करोड़ रुपये रहा। आठवें दिन फिल्म का कलेक्शन करीब 0.01 करोड़ रुपये रहा, जिसके बाद कुल नेट कमाई करीब 33.61 करोड़ रुपये पहुंच गई।

दोनों फिल्मों के बीच बढ़ा अंतर

दूसरे हफ्ते में पहुंचने के बाद दोनों फिल्मों की कमाई का अंतर काफी बढ़ गया है। अवारापन 2 भारत नेट कलेक्शन में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि बंटवारा 1947 अभी 30 करोड़ रुपये के दायरे में है।

कमाई के साथ-साथ दोनों फिल्मों के शो की संख्या में भी बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। आठवें दिन अवारापन 2 के करीब 1,182 शो चल रहे थे, जबकि बंटवारा 1947 के करीब 350 शो ही रह गए। अब दूसरे वीकेंड में अवारापन 2 अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करेगी, जबकि बंटवारा 1947 के सामने कमाई बढ़ाने की बड़ी चुनौती होगी।