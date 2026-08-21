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Newsट्रेंडिंगअवारापन 2 की रफ्तार बरकरार; 150 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म, बंटवारा 1947 की कमाई हुई धीमी

अवारापन 2 की रफ्तार बरकरार; 150 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म, बंटवारा 1947 की कमाई हुई धीमी

एमरान हाशमी की फिल्म अवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ने कमाई की रफ्तार कायम रखी और 150 करोड़ रुपये के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। वहीं सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 की कमाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 21, 2026 10:54 IST

In Short

  • अवारापन 2 ने भारत में 113 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट कमाई कर ली है और 150 करोड़ के आंकड़े पर नजर है।
  • बंटवारा 1947 की पहले हफ्ते की कमाई करीब 33.60 करोड़ रुपये रही और दूसरे हफ्ते में रफ्तार धीमी पड़ गई।
  • दूसरे हफ्ते में अवारापन 2 के करीब 1,182 शो रहे जबकि बंटवारा 1947 के शो घटकर करीब 350 रह गए।

एमरान हाशमी की फिल्म अवारापन 2 और सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला अब साफ दिखाई देने लगा है। दोनों फिल्में दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी हैं, लेकिन कमाई के मामले में दोनों की स्थिति अलग-अलग नजर आ रही है। जहां अवारापन 2 लगातार दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है, वहीं बंटवारा 1947 की कमाई में बड़ी गिरावट आई है। आइए जानते हैं दूसरे हफ्ते में दोनों फिल्मों की कमाई और बॉक्स ऑफिस पर उनकी स्थिति कैसी है।

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अवारापन 2 ने पकड़ी मजबूत पकड़

अवारापन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत के बाद अपनी पकड़ बनाए रखी है। फिल्म ने भारत में अब तक करीब 113.52 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है। वहीं फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 135.46 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की कमाई को लेकर उम्मीद बनी हुई है और अब इसकी नजर 150 करोड़ रुपये के आंकड़े पर है।

फिल्म ने पहले दिन करीब 22 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके बाद दूसरे दिन 33.75 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 26 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। पूरे पहले हफ्ते में फिल्म ने करीब 113.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई दर्ज की। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की रफ्तार बनी हुई है।

बंटवारा 1947 की कमाई में आई गिरावट

वहीं सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत के बाद रफ्तार बनाए नहीं रख पाई। फिल्म ने पहले दिन करीब 5.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिल्म को फायदा मिला और इसने करीब 13.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

हालांकि वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिली। सातवें दिन फिल्म ने करीब 1.35 करोड़ रुपये कमाए और पहले हफ्ते का भारत नेट कलेक्शन करीब 33.60 करोड़ रुपये रहा। आठवें दिन फिल्म का कलेक्शन करीब 0.01 करोड़ रुपये रहा, जिसके बाद कुल नेट कमाई करीब 33.61 करोड़ रुपये पहुंच गई।

दोनों फिल्मों के बीच बढ़ा अंतर

दूसरे हफ्ते में पहुंचने के बाद दोनों फिल्मों की कमाई का अंतर काफी बढ़ गया है। अवारापन 2 भारत नेट कलेक्शन में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि बंटवारा 1947 अभी 30 करोड़ रुपये के दायरे में है।

कमाई के साथ-साथ दोनों फिल्मों के शो की संख्या में भी बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। आठवें दिन अवारापन 2 के करीब 1,182 शो चल रहे थे, जबकि बंटवारा 1947 के करीब 350 शो ही रह गए। अब दूसरे वीकेंड में अवारापन 2 अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करेगी, जबकि बंटवारा 1947 के सामने कमाई बढ़ाने की बड़ी चुनौती होगी।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 21, 2026