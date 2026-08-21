इमरजेंसी में तुरंत चाहिए पैसा? जानें Mutual Fund, EPF, NPS और PPF में सबसे जल्दी कहां से मिलेगा पैसा

EPF Withdrawal: अचानक मेडिकल खर्च, नौकरी जाने या किसी दूसरी इमरजेंसी में सबसे बड़ा सवाल होता है कि जरूरत के समय आपका पैसा कितनी जल्दी आपके बैंक खाते तक पहुंच सकता है। निवेश करते समय लोग अक्सर रिटर्न और ब्याज पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैसे निकालने की सुविधा भी उतनी ही जरूरी होती है। Mutual Fund, EPF, NPS और PPF में निकासी के नियम और समय अलग-अलग हैं।

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Mutual Fund में सबसे जल्दी मिल सकता है पैसा

अगर आपकी प्राथमिकता जरूरत के समय जल्दी पैसा निकालना है तो Mutual Fund काफी सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। खासकर लिक्विड और ओवरनाइट Mutual Fund में रिडेम्पशन का पैसा अगले कारोबारी दिन तक मिलने की संभावना रहती है।

वहीं Equity Mutual Fund में आमतौर पर 1 से 3 कारोबारी दिन लग सकते हैं। हालांकि पैसा जल्दी मिलने का मतलब यह नहीं है कि निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। Equity Mutual Fund में बाजार गिरने पर निवेश की वैल्यू कम हो सकती है।

NPS में T+2 नियम के तहत होती है प्रक्रिया

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS को मुख्य रूप से रिटायरमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें निकासी प्रक्रिया को तेज करने के लिए T+2 नियम लागू किया गया है। यानी जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निकासी दो कारोबारी दिनों के अंदर प्रोसेस की जा सकती है।

हालांकि T+2 का मतलब यह नहीं है कि हर स्थिति में पूरा पैसा दो दिन में बैंक खाते में आ जाएगा। रिटायरमेंट के समय एन्युटी खरीदने जैसी प्रक्रिया होने पर पूरी रकम तुरंत नहीं मिलती।

EPF में ऑनलाइन क्लेम से आसान हुई निकासी

एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड यानी EPF नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट सेविंग का अहम हिस्सा है। पहले EPF से पैसा निकालने में ज्यादा समय लगता था, लेकिन अब ऑनलाइन और ऑटोमेटेड प्रक्रिया के कारण कई क्लेम तेजी से पूरे हो रहे हैं।

कई ऑनलाइन EPF क्लेम करीब 3 दिन में प्रोसेस हो रहे हैं और सामान्य तौर पर 3 से 5 दिन में पैसा मिल सकता है। हालांकि सही क्लेम को नए नियमों के अनुसार अधिकतम 20 दिनों के अंदर सेटल किया जाना है।

अगर आधार और UAN लिंकिंग, एम्प्लॉयर डिटेल या वेरिफिकेशन में समस्या आती है तो निकासी में ज्यादा समय लग सकता है।

PPF में निकासी सीमित और धीमी प्रक्रिया

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF को लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। लेकिन इमरजेंसी में तुरंत पैसा चाहिए तो यह Mutual Fund जितना आसान विकल्प नहीं है।

PPF में निकासी के लिए पात्रता जरूरी होती है। इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना पड़ता है और संबंधित संस्था की प्रक्रिया के अनुसार पैसा खाते में आता है। आमतौर पर इसमें कुछ कारोबारी दिन लग सकते हैं।

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इस तरह देखा जाए तो जल्दी पैसा चाहिए तो Mutual Fund सबसे ज्यादा लचीला विकल्प दिखता है, जबकि EPF, NPS और PPF में निकासी के लिए नियम और प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है।

