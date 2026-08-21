सोना 1.59 लाख के पार चांदी भी महंगी; जानिए 21 अगस्त को देश के बड़े शहरों में क्या हैं नए रेट

सोने और चांदी की कीमतों में 21 अगस्त को हल्की बढ़त देखने को मिली। घरेलू बाजार में सोने का भाव 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत भी 2.55 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के करीब रही। कीमती धातुओं के दाम पर ग्लोबल मार्केट, ब्याज दरों की उम्मीद और करेंसी में बदलाव का असर पड़ रहा है। आइए जानते हैं देश के बड़े शहरों में सोने और चांदी के ताजा रेट।

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सोना और चांदी की कीमतों में आई तेजी

सोने की कीमत 21 अगस्त को 1,59,280 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं चांदी का भाव करीब 2,55,100 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने के फ्यूचर में 0.36 फीसदी की बढ़त रही और यह 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी फ्यूचर में करीब 0.77 फीसदी की तेजी आई और यह 2.45 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

बड़े शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का भाव

देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,430 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,46,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,59,280 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,46,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा।

24 कैरेट सोना सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, जबकि 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में ज्यादा किया जाता है क्योंकि इसमें अन्य धातुओं की मिलावट से मजबूती बढ़ जाती है।

चांदी के शहरों के हिसाब से रेट

चांदी की कीमतों में भी तेजी बनी रही। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में चांदी का भाव 25,510 रुपये प्रति 100 ग्राम और 2,55,100 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। वहीं हैदराबाद और चेन्नई में चांदी का रेट ज्यादा रहा। इन दोनों शहरों में चांदी 26,010 रुपये प्रति 100 ग्राम और 2,60,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

बड़े ज्वेलर्स के यहां सोने के दाम

देश के प्रमुख ज्वेलर्स के यहां सोने के दाम में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। जॉयलुक्कास और मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में 22 कैरेट सोने का भाव 14,600 रुपये प्रति ग्राम रहा। वहीं मलाबार में 24 कैरेट सोने का रेट 15,928 रुपये प्रति ग्राम और टाटा की ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क में 22 कैरेट सोने का भाव 14,645 रुपये प्रति ग्राम रहा। तनिष्क में 24 कैरेट सोने का अनुमानित रेट 15,943 रुपये प्रति ग्राम रहा।

आगे बाजार की नजर किन चीजों पर रहेगी

बाजार से जुड़े जानकारों के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों की दिशा आगे ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर उम्मीदों और करेंसी मूवमेंट पर निर्भर करेगी। इन बदलावों का सीधा असर कीमती धातुओं की कीमतों पर देखने को मिल सकता है।