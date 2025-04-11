OTT Release This Week: Chhaava से लेकर छोरी-2 तक! इस हफ्ते रिलीज हुई ये फिल्में और वेब सीरीज
इस वीकेंड पॉपकॉर्म के मजे के साथ आप इन मूवी और वेब सीरीज का मजा उठा सकते हैं। ये Top OTT Releases को अपने वीकेंड वॉचलिस्ट में शामिल करके आप वीकेंड में फुल एंटरटेनमेंट का मजा ले पाएंगे।
अगर आप घर बैठे एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं, तो इस हफ्ते के OTT Releases आपके लिए खास हैं। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल 2025 तक Netflix, Prime Video, JioHotstar, ZEE5, Sony LIV जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कई जबरदस्त फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं।
Chhaava
रिलीज डेट: 11 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: Netflix
विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर Chhaava में आपको मराठा योद्धा Chhatrapati Sambhaji Maharaj की बहादुरी और औरंगजेब के खिलाफ उनका संघर्ष देखने को मिलेगा। फिल्म में रोमांच, देशभक्ति और राजनीति का जबरदस्त कॉम्बीनेशन है।
Chhorii 2
रिलीज डेट: 11 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: Amazon Prime Video
Chhorii 2 में नुसरत भरूचा अपने किरदार ‘साक्षी’ में लौटती हैं। यह horror sequel एक खतरनाक कल्ट और मां-बेटी के रिश्ते के इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है, जो दर्शकों को डर और रोमांच से भर देगा।
Pravinkoodu Shappu
रिलीज डेट: 11 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: Sony LIV
एक पुलिस अफसर की नजर से दिखाया गया यह Malayalam Thriller एक गांव में हुए रहस्यमयी मर्डर की कहानी है। सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म में बासिल जोसेफ का अभिनय शानदार है।
Doctor Who Season 2
रिलीज डेट: 12 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: JioHotstar
Doctor Who के फैंस के लिए सीजन 2 की वापसी बड़ी खबर है। टाइम और स्पेस की सैर करते हुए नई चुनौतियों का सामना करते डॉक्टर और उनकी टीम की कहानी आपको बांधे रखेगी।
Hacks Season 4
रिलीज डेट: 11 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: JioHotstar
Hacks की नई सीजन में Deborah और Ava की जोड़ी फिर लौट आई है। इस बार उनकी रचनात्मक यात्रा में और भी ट्विस्ट हैं, जहां comedy और drama का शानदार बैलेंस दिखेगा।
Kingston
रिलीज डेट: 13 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: ZEE5
Kingston एक Tamil horror-fantasy है जिसमें एक सी-समगलर को एक प्राचीन श्राप का सामना करना पड़ता है। अगर आप एडवेंचर और हॉरर पसंद करते हैं, तो ये कहानी जरूर देखिए।
Black Mirror Season 7
रिलीज डेट: 10 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: Netflix
अगर आप sci-fi और सोशल मैसेज वाली सीरीज के शौकीन हैं, तो Black Mirror के नए एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी गहरी कहानियां दिखाई गई हैं।
Court – State Vs. A Nobody
रिलीज डेट: 11 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: Netflix
यह एक legal drama है जिसमें एक सच्चाई के लिए लड़ता वकील सिस्टम से भिड़ जाता है। यह फिल्म तेलुगु भाषा में है, लेकिन कहानी हर किसी से जुड़ती है।
North of North
रिलीज डेट: 10 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: Netflix
यह एक Canadian drama-comedy है, जहां एक महिला अपने पुराने रिश्ते को छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इसकी कहानी सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली है।
G20
रिलीज डेट: 10 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: Amazon Prime
Viola Davis इस political thriller में अमेरिकी राष्ट्रपति बनी हैं जो एक टेररिस्ट अटैक में फंस जाती हैं। रोमांच और एक्शन से भरपूर ये फिल्म ज़रूर देखिए।
Painkili
रिलीज डेट: 11 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: Manorama Max
Painkili एक मजेदार Malayalam rom-com है, जिसमें एक लड़का पागलपन का नाटक करता है और एक लड़की अरेंज मैरिज से बचने की कोशिश करती है। इनकी टकराहट से बनी कहानी बहुत हंसाएगी।
Lojja 2
रिलीज डेट: 11 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: Hoichoi
यह Bengali web series घरेलू हिंसा पर आधारित है। कोर्ट रूम ड्रामा के ज़रिए इसमें महिलाओं की कानूनी लड़ाई और समाज से टकराव को दिखाया गया है।