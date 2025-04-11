अगर आप घर बैठे एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं, तो इस हफ्ते के OTT Releases आपके लिए खास हैं। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल 2025 तक Netflix, Prime Video, JioHotstar, ZEE5, Sony LIV जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कई जबरदस्त फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं।

Chhaava

रिलीज डेट: 11 अप्रैल

प्लेटफॉर्म: Netflix

विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर Chhaava में आपको मराठा योद्धा Chhatrapati Sambhaji Maharaj की बहादुरी और औरंगजेब के खिलाफ उनका संघर्ष देखने को मिलेगा। फिल्म में रोमांच, देशभक्ति और राजनीति का जबरदस्त कॉम्बीनेशन है।

Chhorii 2

रिलीज डेट: 11 अप्रैल

प्लेटफॉर्म: Amazon Prime Video

Chhorii 2 में नुसरत भरूचा अपने किरदार ‘साक्षी’ में लौटती हैं। यह horror sequel एक खतरनाक कल्ट और मां-बेटी के रिश्ते के इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है, जो दर्शकों को डर और रोमांच से भर देगा।

Pravinkoodu Shappu

रिलीज डेट: 11 अप्रैल

प्लेटफॉर्म: Sony LIV

एक पुलिस अफसर की नजर से दिखाया गया यह Malayalam Thriller एक गांव में हुए रहस्यमयी मर्डर की कहानी है। सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म में बासिल जोसेफ का अभिनय शानदार है।

Doctor Who Season 2

रिलीज डेट: 12 अप्रैल

प्लेटफॉर्म: JioHotstar

Doctor Who के फैंस के लिए सीजन 2 की वापसी बड़ी खबर है। टाइम और स्पेस की सैर करते हुए नई चुनौतियों का सामना करते डॉक्टर और उनकी टीम की कहानी आपको बांधे रखेगी।

Hacks Season 4

रिलीज डेट: 11 अप्रैल

प्लेटफॉर्म: JioHotstar

Hacks की नई सीजन में Deborah और Ava की जोड़ी फिर लौट आई है। इस बार उनकी रचनात्मक यात्रा में और भी ट्विस्ट हैं, जहां comedy और drama का शानदार बैलेंस दिखेगा।

Kingston

रिलीज डेट: 13 अप्रैल

प्लेटफॉर्म: ZEE5

Kingston एक Tamil horror-fantasy है जिसमें एक सी-समगलर को एक प्राचीन श्राप का सामना करना पड़ता है। अगर आप एडवेंचर और हॉरर पसंद करते हैं, तो ये कहानी जरूर देखिए।

Black Mirror Season 7

रिलीज डेट: 10 अप्रैल

प्लेटफॉर्म: Netflix

अगर आप sci-fi और सोशल मैसेज वाली सीरीज के शौकीन हैं, तो Black Mirror के नए एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी गहरी कहानियां दिखाई गई हैं।

Court – State Vs. A Nobody

रिलीज डेट: 11 अप्रैल

प्लेटफॉर्म: Netflix

यह एक legal drama है जिसमें एक सच्चाई के लिए लड़ता वकील सिस्टम से भिड़ जाता है। यह फिल्म तेलुगु भाषा में है, लेकिन कहानी हर किसी से जुड़ती है।

North of North

रिलीज डेट: 10 अप्रैल

प्लेटफॉर्म: Netflix

यह एक Canadian drama-comedy है, जहां एक महिला अपने पुराने रिश्ते को छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। इसकी कहानी सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली है।

G20

रिलीज डेट: 10 अप्रैल

प्लेटफॉर्म: Amazon Prime

Viola Davis इस political thriller में अमेरिकी राष्ट्रपति बनी हैं जो एक टेररिस्ट अटैक में फंस जाती हैं। रोमांच और एक्शन से भरपूर ये फिल्म ज़रूर देखिए।

Painkili

रिलीज डेट: 11 अप्रैल

प्लेटफॉर्म: Manorama Max

Painkili एक मजेदार Malayalam rom-com है, जिसमें एक लड़का पागलपन का नाटक करता है और एक लड़की अरेंज मैरिज से बचने की कोशिश करती है। इनकी टकराहट से बनी कहानी बहुत हंसाएगी।

Lojja 2

रिलीज डेट: 11 अप्रैल

प्लेटफॉर्म: Hoichoi

यह Bengali web series घरेलू हिंसा पर आधारित है। कोर्ट रूम ड्रामा के ज़रिए इसमें महिलाओं की कानूनी लड़ाई और समाज से टकराव को दिखाया गया है।