Nvidia CEO जेन्सन हुआंग का तलाक हुआ तो टूट सकता है दुनिया का सबसे महंगा रिकॉर्ड!

दुनिया की दिग्गज AI चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के CEO जेन्सन हुआंग अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहने की बात स्वीकार करने के बाद उनकी शादी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चर्चा है कि अगर उनका तलाक होता है, तो यह दुनिया के सबसे महंगे तलाक समझौतों में शामिल हो सकता है। आखिर पत्नी लोरी हुआंग को कितनी संपत्ति मिल सकती है?

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पत्नी को मिल सकते हैं 75 से 80 अरब डॉलर

जेन्सन हुआंग ने 8 नवंबर 2026 को एनवीडिया के कर्मचारियों को भेजे संदेश में स्वीकार किया था कि वे अपनी पत्नी लोरी हुआंग के प्रति वफादार नहीं रहे। उन्होंने पत्नी, बच्चों और कर्मचारियों से माफी मांगते हुए अपने व्यवहार की जिम्मेदारी ली।

इसके बाद दोनों के तलाक की अटकलें तेज हो गईं। Forbes की 9 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, जेन्सन हुआंग की अनुमानित संपत्ति 155.2 अरब डॉलर थी। अगर तलाक होता है और साझा संपत्ति बराबर बंटती है, तो लोरी को करीब 75 से 80 अरब डॉलर मिल सकते हैं। हालांकि, यह सिर्फ अनुमान है।

1985 में हुई थी दोनों की शादी

जेन्सन और लोरी की मुलाकात अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोनों ने 1985 में शादी की थी। उनके दो बच्चे मैडिसन और स्पेंसर हैं, जो एनवीडिया में काम करते हैं।

लोरी पारिवारिक वित्तीय मामलों और कंपनी की हिस्सेदारी के प्रबंधन से जुड़ी रही हैं। एनवीडिया के 2026 के दस्तावेजों के मुताबिक, कई पारिवारिक ट्रस्टों में दोनों की साझा भूमिका है।

Image Credit: ITG

तलाक हुआ तो कैसे बंटेगी संपत्ति?

जेन्सन और लोरी कैलिफोर्निया में रहते हैं। यहां के कम्युनिटी प्रॉपर्टी कानून के मुताबिक, शादी के दौरान कमाई गई साझा संपत्ति आमतौर पर बराबर बांटी जाती है।

एनवीडिया की स्थापना 1993 में हुई थी, जबकि दोनों की शादी 1985 में हो चुकी थी। इसलिए कंपनी की हिस्सेदारी संपत्ति बंटवारे में अहम हो सकती है। हालांकि, विवाह संबंधी समझौते, विरासत और अलग स्वामित्व वाली संपत्ति अंतिम रकम को प्रभावित कर सकते हैं।

जेफ बेजोस का रिकॉर्ड भी टूट सकता है?

अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट के 2019 के तलाक में मैकेंजी को करीब 36 अरब डॉलर के शेयर मिले थे। वहीं, बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के 2021 के तलाक की पूरी वित्तीय शर्तें सार्वजनिक नहीं हुई थीं।

ऐसे में हुआंग का संभावित समझौता इतिहास के सबसे बड़े तलाक समझौतों में शामिल हो सकता है।

कथित जासूसी मामले की भी जांच

इस बीच एनवीडिया का बोर्ड एक महिला कारोबारी अधिकारी के विदेशी खुफिया एजेंसी से संभावित संबंधों के आरोपों की स्वतंत्र जांच कर रहा है। कंपनी ने 8 नवंबर को कहा था कि फिलहाल गोपनीय जानकारी या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होने का कोई आधार नहीं है।

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हालांकि, अब तक जेन्सन और लोरी के तलाक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोरी ने भी इस मामले पर सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। इसलिए 75 से 80 अरब डॉलर की रकम केवल संभावित अनुमान है।