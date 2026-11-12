सोना $4,000 के नीचे फिसला, चांदी में भी गिरावट: क्यों दबाव में हैं सोने-चांदी के दाम?

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में 12 नवंबर को गिरावट जारी रही। अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा महंगाई, मजबूत डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख ने कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ाया। निवेशक अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका और इसके बुलियन मार्केट पर असर को लेकर सतर्क हैं।

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सोने और चांदी का भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 0.41% गिरकर ₹1,39,140 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 0.83% टूटकर ₹1,83,001 प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में कमजोरी रही। दिसंबर गोल्ड फ्यूचर्स 0.35% गिरकर 3,986.42 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। इस तरह सोना 4,000 डॉलर के अहम स्तर से नीचे फिसल गया। वहीं, दिसंबर सिल्वर फ्यूचर्स करीब 1% गिरकर 51.495 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

अमेरिका में महंगाई बढ़ने से सोने पर दबाव

अमेरिका के ताजा महंगाई आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर में अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में महीने-दर-महीने 0.4% की बढ़ोतरी हुई, जबकि बाजार को 0.3% वृद्धि की उम्मीद थी। फूड और एनर्जी की कीमतों को छोड़कर देखा जाने वाला कोर CPI भी 0.3% बढ़ा, जबकि अनुमान 0.2% का था। सितंबर में हेडलाइन CPI में 0.6% की बढ़ोतरी हुई थी।

महंगाई के उम्मीद से ज्यादा रहने से फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो सकता है। ऊंची ब्याज दरों की आशंका सोने और चांदी के लिए दबाव का कारण बनती है, क्योंकि इन पर निवेशकों को ब्याज नहीं मिलता। इसके अलावा, मजबूत अमेरिकी डॉलर से दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं।

रुपये में उतार-चढ़ाव का सोने-चांदी की कीमतों पर असर

भारतीय निवेशकों के लिए डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल भी अहम है। भारत अपनी सोने और चांदी की मांग का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। ऐसे में रुपये में कमजोरी आने पर आयात महंगा हो सकता है और घरेलू बाजार में सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं, रुपये में मजबूती अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने पर घरेलू दामों को कुछ सहारा दे सकती है।

कच्चे तेल में गिरावट के बावजूद सोने को सहारा नहीं

दिलचस्प बात यह है कि नवंबर में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 18% की गिरावट के बावजूद सोने और चांदी को खास सहारा नहीं मिला है। फिलहाल निवेशकों का ध्यान महंगाई, मजबूत डॉलर और अमेरिकी ब्याज दरों के भविष्य पर बना हुआ है।

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सोने और चांदी के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल

SS WealthStreet की फाउंडर सुगंधा सचदेवा के मुताबिक, निकट अवधि में सोने और चांदी का आउटलुक सतर्क से नकारात्मक बना हुआ है। सोने के लिए पहला सपोर्ट ₹1,37,000 पर है, जबकि अगला अहम सपोर्ट ₹1,35,000 पर है। ऊपर की तरफ ₹1,44,500 और ₹1,46,200 रेजिस्टेंस के स्तर हैं।

चांदी की बात करें तो इसका पहला सपोर्ट ₹1,79,000 और अगला सपोर्ट ₹1,73,000 पर है। वहीं, तेजी आने पर ₹1,92,000 और ₹1,97,000 अहम रेजिस्टेंस स्तर होंगे।

US PPI डेटा पर बाजार की नजर

अब निवेशकों की नजर 13 नवंबर को आने वाले अमेरिकी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) के आंकड़ों और साप्ताहिक जॉबलेस क्लेम्स पर रहेगी। ये आंकड़े अमेरिका में महंगाई की स्थिति और फेडरल रिजर्व की आगे की ब्याज दर नीति को लेकर संकेत दे सकते हैं। अगर महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा रहते हैं, तो सोने और चांदी पर बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। वहीं, महंगाई में नरमी आने पर कीमतों में तकनीकी रिकवरी देखने को मिल सकती है।