देश के सबसे साफ शहरों में नवी मुंबई का दबदबा! स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में कैसे मिली इतनी बड़ी कामयाबी?

देश के सबसे साफ शहरों की पहचान करने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार नवी मुंबई ने स्वच्छता के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शहर को स्वच्छ शहर लीग कैटेगरी में देश के प्रमुख साफ शहरों में जगह मिली है। यह सम्मान शहर में बेहतर सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और लोगों की भागीदारी को दिखाता है।

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केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण के नतीजे घोषित किए हैं। इस अभियान का मकसद शहरों में साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर बनाना और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है।

4,751 से ज्यादा शहरों का हुआ सर्वेक्षण

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में देशभर के 4,751 से ज्यादा शहरों को शामिल किया गया। शहरों की सफाई जांचने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में 43 अलग-अलग पैमानों का इस्तेमाल हुआ।

इनमें घरों से कचरा इकट्ठा करना, गीले और सूखे कचरे को अलग करना, कचरे का सही निपटान, सार्वजनिक जगहों की सफाई, शौचालयों की सुविधा और गंदे पानी के प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल थे।

लोगों की राय को भी मिली अहमियत

इस बार सर्वेक्षण में आम लोगों की राय पर भी खास ध्यान दिया गया। पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक जगहों, नदियों के किनारों, समुद्री तटों और जलाशयों की सफाई को भी जांच का हिस्सा बनाया गया।

इसके अलावा खुले में शौच और पेशाब रोकने, स्कूलों में स्वच्छता की आदतें बढ़ाने और सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं को भी महत्व दिया गया।

सर्वेक्षण के लिए 3,000 से ज्यादा प्रशिक्षित कर्मचारियों ने जमीनी स्तर पर जांच की। पूरी प्रक्रिया में GPS तकनीक और डिजिटल निगरानी का इस्तेमाल किया गया, ताकि नतीजों में पारदर्शिता बनी रहे।

Image Credit: AAJ TAK

स्वच्छ शहर जोड़ी योजना से क्या बदला?

सरकार ने स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के जरिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को दूसरे शहरों से जोड़ा है। इसका मकसद सफल सफाई व्यवस्थाओं को साझा करना है।

इस पहल से जुड़े शहरों में साफ-सफाई का स्कोर 48% से बढ़कर 70% हो गया। घर-घर कचरा उठाने की व्यवस्था 52% से बढ़कर 74% पहुंची, जबकि कचरे को अलग-अलग करने का आंकड़ा 16% से बढ़कर 30% हो गया।

2016 में सिर्फ 73 शहरों से हुई थी शुरुआत

स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। उस समय सिर्फ 73 शहरी निकाय इसमें शामिल थे। अब यह अभियान हजारों शहरों तक पहुंच चुका है।

नवी मुंबई को मिला सम्मान दिखाता है कि लगातार सफाई अभियान, बेहतर कचरा प्रबंधन और नागरिकों की भागीदारी से शहरों को साफ रखा जा सकता है। सरकार का उद्देश्य शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर उन्हें ज्यादा स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ बनाना है।